Samsung představil novinky, na které u Applu pořád čekáme. Hodně se u něho i inspiroval

Samsung má za sebou druhou velkou událost letošního roku. První byla v lednu a společnost na ní představila řadu smartphonů Galaxy S24 a svou umělou inteligenci Galaxy AI. Nyní zde máme novou generaci ohebných telefonů, hodinek, sluchátek i první chytrý prsten.

Galaxy Z Fold6 a Z Flip6 je duo ohebných Samsungů, které přinášejí jen klasickou meziroční evoluci, která nenadchne ani neurazí. Stávající majitelé asi neupgradují, pro ty nové ale přináší argumenty, proč si za ni připlatit. Jsou tenčí, výkonnější, odolnější a celkově schopnější, protože dostávají další funkce umělé inteligence. A Apple na ně pořád nemá adekvátní odpověď.

Hodinky Galaxy Watch7 jako by z oka vypadly jejich předchozí generaci. Jen uvnitř jim tepe 3nm čip a i ony dostaly některé z nových funkcí, a to i těch AI. Zajímavější je model Galaxy Watch Ultra, který je až nápadně podobný Apple Watch Ultra. Má stejné oranžové doplňky, tlačítko akce nebo vizuálně podobné řemeny. Je určen pro náročné uživatele, protože hodinky jsou z titanu, vydrží 60 h plného zápřahu a nabízejí vodotěsnost do 10 ATM, přičemž jim nevadí ani slaná voda.

Sluchátka Galaxy Buds3 a Galaxy Buds3 Pro jsou sice nástupci předchozí generace, společné ale mají jen to jméno. Samsung upustil od svého celistvého designu a přistoupil na ten Applu. S jeho AirPody si tak Galaxy Buds spletete poměrně snadno. Největšími rozdíly jsou jen LED u modelu Pro a průhledné víko nabíjecí krabičky. I když jsou ale Galaxy Buds3 jen pecky, tak i ony mají ANC.

Možná to nejzajímavější je pak Galaxy Ring. První chytrý prsten Samsungu, který má doplňovat Galaxy Watch ale zároveň je má nahradit třeba při spánku. Zde bude zajímavé sledovat reakci veřejnosti, respektive její zájem, protože Samsung je velká značka, která může oslovit masy. Jenže je zde jeden problém, kterým je zatím omezená distribuce. K nám se tedy Galaxy Ring dostane až v druhé vlně prodejů. O Apple Ringu už jsme toho pak také slyšeli dost, tak teď jen počkat, než jej společnost skutečně také představí.