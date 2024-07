Do iPhonů 16 Pro míří rychlejší nabíjení! Zrychlí kabel i bezdrát

Přestože iPhony již pěkných pár let podporují rychlonabíjení i bezdrátové nabíjení, ani v jednom případě se nedá hovořit o vysoké rychlosti. Respektive, kabelové nabíjení či bezdrátové přes MagSafe není úplně pomalé, ve srovnání s rychlostmi, které nabízí někteří androidí výrobci, se má však Apple co učit. Jak se však nyní zdá, dost možná se letos konečně blýská na lepší časy.

Podle spolehlivého asijského portálu ITHome má Apple v plánu u iPhonů 16 Pro (Max) nasadit podporu 40W kabelového nabíjení spolu s 20W bezdrátovým nabíjením přes MagSafe. V současnosti přitom běží MagSafe nabíjení maximálně 15W, kabelové nabíjení pak zvládá podle měření maximálně 27W. V obou případech by se tedy jednalo o skokový nárůst, který by byl na času potřebném pro úplné nabití telefonu znát. Pokud se pak ptáte na to, zda nebude vyšší rychlost nabíjení spíš na obtíž kvůli rychlejší degradaci baterie, pak vás můžeme částečně uklidnit. Letošní generace iPhonů by totiž měla disponovat vylepšenými bateriemi, které budou schopny lépe odvádět odpadní teplo. Ve výsledku by tedy nemělo docházet k výraznějšímu zahřívání a tedy degradaci způsobené právě teplem. Snad se tedy tyto spekulace skutečně naplní a nabíjení iPhonů bude zase o něco příjemnější.