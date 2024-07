Na Čechy útočí další mailový podvod! Tentokrát se maskuje za Českou poštu

Českem se valí další vlna internetových podvodů. Tentokrát se však skoro až chce říci, že docela úsměvná, jelikož k jejímu odhalení stačí doslova pár kliknutí. Podvodné maily se tentokrát maskují za internetovou korespondenci České pošty, která vás v ní upozorňuje na nutnost potvrdit doručení vašeho balíčku skrze platbu. Co naplat, že si člověk jednak nic nepřesměroval a jednak nic neobjednal – to mail absolutně nereflektuje. Neinformuje vás vlastně o ničem jiném než o tom, že je třeba „za něco zaplatit nějakou částku“. Už to je samozřejmě samo o sobě dost podezřelé. Pokud by vám však tento „důkaz“ podvodu nestačil, stačí mrknout na přesnou adresu, ze které mail dorazil. Ta totiž s Českou poštou nemá absolutně nic společného, ba právě naopak být snad ani vzdálenější nemůže. Pochází totiž z Brazílie. Pokud vám tedy podobný mail dorazí, nevěnujte mu pozornost – jedná se o podvod.

