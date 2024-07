Co je potřeba vědět, než začnete používat chytré osvětlení

Chcete mít plně pod kontrolou osvětlení ve vašem domě či bytě, aniž byste museli cokoliv složitě nastavovat? Chytré osvětlení je pro vás to pravé. Ovládané aplikací, hlasem nebo automaticky (podle vaší preference) může chytré osvětlení svítit libovolnou barvou, s libovolným jasem a teplotou světla. Můžete si vybrat z různých typů žárovek, LED pásků, lustrů a dokonce i široké škály odolných světel do vaší zahrady. Co byste měli vědět, než si domů pořídíte první chytrou žárovku?

Chytré osvětlení vyrábí celá řada výrobců, od lídrů na trhu jako Philips Hue až po méně známé společnosti, které nabízejí podobné žárovky za zlomek ceny. Téměř všechna tato zařízení fungují se systémy chytré domácnosti, jako je Amazon Alexa, Google Home, Apple Home a Samsung SmartThings, a některé dokonce obsahují vestavěné senzory pohybu a nastavitelné plány. Často jsou dokonce kompatibilní s tradičními vypínači, které již máte doma. Na první pohled může svět chytrého osvětlení od samotných žárovek až po aplikace, automatizaci, rutiny, hlasové ovládání a kompatibilitu s dalšími zařízeními chytré domácnosti vypadat složitě. Jakmile si ale osvojíte základy, můžete se směle pustit do budování chytrého systému osvětlení pro vaši domácnost

Co je chytré osvětlení?

Nejprve si pojďme vysvětlit, co vlastně myslíme chytrým osvětlením. Ačkoli obvykle vypadají jako tradiční žárovky, chytré světla mohou měnit svůj jas, barvu a teplotu světla – což je rozdíl mezi studenou, namodralou bílou a teplým, oranžovým odstínem. Chytré osvětlení se připojuje k vašemu smartphonu pomocí Bluetooth nebo přes hub připojený k vašemu Wi-Fi routeru. Jejich barvu, jas a teplotu lze ovládat aplikací v telefonu, ale také prostřednictvím systémů chytré domácnosti včetně nativní Domácnosti od Applu.

Chytrost také znamená, že tato světla lze naprogramovat podle plánu, například tak, aby se žárovky ráno rozsvítily a změnily barvu z teplé na studenou, čímž simulují východ slunce. Mohou být také nastaveny tak, aby fungovaly způsobem, který napodobuje vaši přítomnost doma, aby odradily zloděje, když jste pryč, a mohou být ovládány také senzory pohybu. S platformami chytré domácnosti, jako je IFTTT (If This, Then That), můžete také nastavit automatizaci, například tak, aby vaše stolní lampa zablikala, když vám přijede Uber, nebo když někdo zazvoní na váš chytrý zvonek.

Který systém chytrého osvětlení je nejlepší?

Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď. Záleží spíše na vašem rozpočtu a na tom, co od systému chytrého osvětlení očekáváte. Pokud máte dostatek peněz a chcete mít velký výběr, pak je volbou číslo jedna Philips Hue. Levnější alternativou, která stále nabízí spoustu možností, je Govee, zatímco chytré žárovky od značek jako Tapo, stejně jako ty od Ikea a Nanoleaf, fungují všechny velmi podobným způsobem. Nemusíte si nutně vybrat jen jeden systém a zůstat u něj. Některá chytrá světla Hue lze například propojit se žárovkami od méně známé značky a Domácnosti na vašem iPhonu je všechny přidat do stejné skupiny, například do kolekce žárovek v obývacím pokoji – všechny budou fungovat společně.

Jak funguje chytré osvětlení?

Chytré žárovky jsou napájeny ze zásuvek v stropě nebo v lampách, stejně jako běžné osvětlení. Jiná chytrá světla, jako jsou některé LED pásky, je nutné zapojit do zásuvky v síti, přičemž k dispozici jsou i bezdrátové varianty na baterie. Některé chytré žárovky se připojují přímo k aplikaci v chytrém telefonu pomocí Bluetooth. Jiné se bezdrátově připojují k vlastnímu hubu, který se zapojí do ethernetového portu vašeho Wi-Fi routeru. Tyto žárovky lze ovládat odkudkoli na světě, pokud má váš telefon signál, zatímco ty s Bluetooth se ovládají pouze v dosahu Bluetooth, což obvykle znamená v rámci domu.

Philips Hue, Nanoleaf a Govee prodávají také světelné pásky, které se instalují na zadní stranu vaší televize nebo počítačového monitoru. Tyto pásky lze připojit ke kameře nebo k HDMI Sync Boxu, který přenáší světla tak, aby odpovídala obrazu na obrazovce. Další systémy reagují i na hudbu, čímž dodají vaší příští domácí party nový rozměr.

Lze chytré osvětlení namontovat do jakéhokoli domu?

Obecně ano. Společnosti jako Philips a TP-Link prodávají chytré žárovky, které jsou kompatibilní s běžnými typy patic žárovek. K dispozici jsou šroubovací a bajonetové chytré žárovky, bodové žárovky a dokonce i žárovky s vláknem v edisonovském stylu s nastavitelným jasem a teplotou světla. Chytré LED pásky se zapojují do zásuvky v síti a poté se jednoduše nalepí na požadované místo pomocí lepicí pásky. Tyto pásky lze nalepit na zadní stranu vaší televize nebo pod kuchyňské skříňky a za zlomek ceny tak docílit vzhledu drahého integrovaného podlahového osvětlení. Chytré zahradní osvětlení je napájeno ze sítě stejně jako běžné venkovní osvětlení, ale musí být v dosahu vašeho telefonu nebo bezdrátového řídicího hubu systému, aby správně fungovalo.

Jaký je rozdíl mezi bílým a barevným chytrým osvětlením?

Někteří výrobci nabízejí dvě verze svých nejoblíbenějších žárovek, obvykle označované jako bílé a barevné, přičemž barevné žárovky jsou dražší. Obě verze umožňují upravovat jas a teplotu světla, ale pouze barevné žárovky mohou svítit libovolnou barvou (modrá, červená, zelená, žlutá atd.). Pokud si opravdu nechcete zbarvit kuchyň do modra nebo obývací pokoj do zelena, v drtivé většině místností v domě vám obvykle postačí bílé žárovky s regulací teploty světla.

Jak fungují hlasoví asistenti s chytrým osvětlením?

Alexu, Siri a Google Assistant lze všechny použít k ovládání chytrého osvětlení pomocí hlasových příkazů. To může být obzvlášť užitečné, když chcete rychle změnit jas nebo barvu žárovky, nebo když chcete zhasnout světlo, když jste v posteli a vypínač je mimo dosah. Je to také mnohem rychlejší, než sáhnout po telefonu a otevřít aplikaci. Je pravda, že ne vždy je snadné si zapamatovat přesně ty správné hlasové příkazy, zvláště pokud chcete změnit světla na přednastavenou scénu, nebo pokud chcete ovládat najednou více skupin světel. Doporučujeme seskupit zařízení do místností a pojmenovat jednotlivé žárovky podle umístění nebo jiných rozlišovacích znaků.

Co jsou to rutiny a automatizace?

Všechny technologické společnosti mají svůj vlastní způsob, jak popsat systémy automatizace chytré domácnosti, ale v podstatě dělají všechny to samé. Jedná se o předprogramované pokyny, které říkají systémům chytré domácnosti, co mají dělat a kdy. V nejjednodušší podobě rutiny říkají chytrému světlu, aby se zapnulo v určitou denní dobu a pak se v jinou dobu vypnulo. Složitější automatizační rutiny mohou říkat světlům, aby se zapnula za určitých podmínek, například když se v noci vrátíte domů, nebo když se spustí alarm proti vloupání. Další rutiny mohou zahrnovat i další chytrá zařízení chytré domácnosti; například můžete naprogramovat Domácnost, aby v 7:00 ráno postupně zapnula světla v ložnici, upravila termostat a zapnula chytrou zásuvku připojenou k kávovaru, a to vše v rámci jediné rutiny.

Má chytré osvětlení zdravotní benefity?

Protože chytré osvětlení nabízí různé teploty a barvy světla i jas, lze je naprogramovat tak, aby simulovaly východ a západ slunce, což vám může pomoci regulovat cirkadiánní rytmus. Tuto funkci nabízí většina systémů a spočívá v tom, že světla se nejprve rozsvítí s nejteplejším a nejslabším nastavením a poté se během několika minut postupně zjasňují a ochlazují. Tyto umělé východy slunce lze konfigurovat tak, aby trvaly jen pár minut, nebo půl hodiny, v závislosti na tom, jak pomalu chcete, aby probíhalo vaše ranní vstávání. Chytré osvětlení lze naprogramovat i tak, aby simulovalo západ slunce.

