Věci zdarma má rád naprosto každý – tím spíš, když jsou vskutku užitečné a tedy dokáží potěšit. Co byste řekli například na to, kdybyste si mohli nyní na půl roku „vyzkoušet“ zcela zdarma Apple Music a to jen po splnění určité podmínky? Že by vás podobná věc nadchla? Skvěle! Právě půlroční Apple Music zdarma totiž Apple nyní nabízí a získat jej není nic složitého.

Jak uplatnit nabídku