Chytré hodinky lámou rekordy. Nositelnou elektroniku u nás používá každý druhý, v Evropě se nám vyrovná jen málokdo

V Česku nadále pokračuje boom nositelné elektroniky. Z dat Eurostatu vyplývá, že produkty, jako jsou chytré hodinky nebo fitness náramky, už používá téměř polovina Čechů. V rámci celé Evropské unie nás to řadí na třetí příčku za Nizozemsko a Irsko. Trend potvrzuje i přední tuzemský prodejce elektroniky DATART. V první polovině roku podle něj meziročně stouply prodeje chytrých hodinek o 15 %. Rostoucí poptávku prodejce pozoruje zejména u prémiových modelů.

Chytré hodinky, fitness náramky a další zařízení ze segmentu nositelné elektroniky se mezi Čechy těší mimořádné oblibě. Potvrzují to nejnovější data Eurostatu, podle kterých některý z těchto produktů používá téměř polovina (49 %) Čechů. Mezi státy Evropské unie, kde průměr dosahuje pouhých 26 %, nás to řadí na úplnou špičku. Vyšší podíl lidí využívajících nositelnou elektroniku najdeme jen v Nizozemsku (55 %) a v Irsku (50 %).

Zájem o tento segment potvrzuje i maloobchodní prodejce DATART. Z jeho dat vyplývá, že Češi aktuálně nejčastěji sahají po chytrých hodinkách, jejichž prodeje v první půlce roku stouply meziročně o 15 %. „Chytré hodinky už jsou u českých zákazníků plně etablované. V naprosté většině případů si u nás lidé kupují minimálně svůj druhý produkt v tomto segmentu. Většina zákazníků tak už má s těmito zařízeními nějaké zkušenosti a podle nich si také nové hodinky vybírá. I díky tomu pozorujeme rostoucí zájem o dražší zařízení s prémiovými funkcemi,“ vysvětluje Roman Šubrt, manažer produktového marketingu DATART.

Zdraví na prvním místě

Chytré hodinky a fitness náramky si své příznivce vždy nacházely zejména díky schopnosti monitorovat tělesné funkce člověka. Díky tomu se rychle staly téměř nezbytným vybavením každého sportovně zaměřeného člověka, který chce mít o svých aktivitách dokonalý přehled. „Chytré hodinky jsou takovým všestranným parťákem pro jakoukoliv fyzickou aktivitu. Kromě měření vám poskytnou i nedocenitelnou zpětnou vazbu o tom, co děláte dobře a co by bylo dobré ještě zlepšit,“ říká Roman Šubrt. Stále větší zájem podle něj zákazníci projevují i o chytré prsteny nabízející podobné funkce v ještě kompaktnějším provedení.

Z pokročilých funkcí sledujících tělesné hodnoty a ukazatele však nemusí těžit pouze sportovci. Mnohé z nich ocení i ti, kteří sportu příliš neholdují. Velké oblibě se těší třeba funkce sledování spánku, která měří délku a kvalitu spánku a pomáhá identifikovat případné problémy, jako jsou nespavost nebo poruchy spánku. Dnes již neodmyslitelnou součástí těchto produktů jsou také funkce sledování srdečního tepu nebo okysličení krve, které slouží jako skvělý indikátor toho, že v těle není vše úplně v pořádku.

„Chytré hodinky sledují váš srdeční rytmus a dokáží vás upozornit na neobvyklé změny, které by mohly signalizovat zdravotní problém. Díky tomu můžete včas reagovat a vyhledat lékařskou pomoc, což může být pro prevenci zdravotních komplikací zcela klíčové,“ vysvětluje Roman Šubrt. Podobně nedocenitelnou funkcí mnohých chytrých hodinek je podle něj i detekce pádu. „Pokud hodinky zaznamenají náhlý pád, okamžitě se vás zeptají, zda jste v pořádku a pokud nereagujete, automaticky zavolají pomoc. To může v mnoha případech zachránit i život,“ dodává.

Nahradí i telefon

Určitě však neplatí, že by chytré hodinky neměly pro člověka, kterého nezajímají jejich zdravotní benefity, žádné uplatnění. Neztratí se třeba na ruce každého, kdo cílí na co nejefektivnější využití svého času. Oproti používání běžného mobilního telefonu totiž zvládnou chytré hodinky řadu běžných úkonů výrazně urychlit a zefektivnit. Dnešní vrcholové modely dokonce svými funkcemi dokáží telefon v případě potřeby plně zastoupit.

„Chytré hodinky vás udrží ve spojení se světem. Bez problému s nimi můžete telefonovat, přehrávat si v nich hudbu nebo s pomocí hlasového asistenta třeba odpovídat na zprávy. Pomoci vám mohou i pokud vás telefon rozptyluje,“ upozorňuje Roman Šubrt. „Když člověku přijde upozornění na telefon, mnohdy se stane, že se u něj zasekne a s telefonem v ruce stráví mnohem více času, než by chtěl. Na hodinkách se na upozornění rychle podíváte a dále se věnujete tomu, čemu potřebujete,“ dodává.

