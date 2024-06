Recenze Swissten Waterproof: Voděodolný obal pro váš iPhone

Blíží se léto s ním spojený čas trávený u vody. Je samozřejmě pravdou, že iPhony jsou již několik let voděodolné, nicméně spoléháte na to? Mohlo se klidně stát, že vám iPhone v minulosti spadnul a aniž o tom nevíte, může do něj pozvolna zatékat. Jestliže navíc iPhone utopíte, nevztahuje se na něj záruka. Pokud tedy máte v úmyslu brát svůj iPhone k vodě, natáčet podvodní videa a máte z nějakého důvodu o něj strach, hodí se mít po ruce voděodolné pouzdro od Swisstenu. S trochou nadsázky se dá říct, že toto pouzdro za pár stovek je způsobilé ochránit o poznání dražší iPhone. Pojďme se tedy na tento produkt nesoucí název Swissten waterproof podívat o něco podrobněji.

Obsah balení a technické specifikace

Jako obvykle dorazí produkt v bílé krabičce. V ní naleznete samotné pouzdro a šňůrku. Nic víc nepotřebujete. Co se technických specifikací týče, nejdůležitějším sdělením pro vás je, že je zde certifikace IPX8. Řešení Swissten waterproof je velice spolehlivé, neboť na horních okrajích naleznete dvě západky, které uchovají telefon v bezpečí. Zároveň není na místě se obávat, že by telefon po vložení do pouzdra byl „odepsaný“. I nadále můžete telefon spolehlivě ovládat, a to díky dotykové přední ploše. Hovor tedy vyřídíte i za předpokladu, že se telefon nachází v pouzdře. Rovněž se hodí zmínit, že zařízení je vhodné pro zařízení s maximální úhlopříčkou displeje o velikosti 6,5“. Je tedy vhodné pro většinu iPhonů či jiných smartphonů. Pokud si s sebou telefon vezmete s tímto pouzdrem do vody, není na místě se obávat, že by se snad ponořil. Díky pouzdru vám bude iPhone plavat pěkně na hladině.

Resumé

Jestliže se chystáte k vodě a nedůvěřujete voděodolnosti svého iPhonu či máte smartphone bez této vlastnosti, je pouzdro Swissten waterproof skvělou volbou. Jak již píši v úvodu, lepší jej mít na iPhonu u vody zbytečně, než později litovat. Cena pouzdra je pouhých 299 korun.

Swissten Waterproof koupíte zde