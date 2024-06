Podívejte se, jak moc používání smartphone zatěžuje naše záda

Můj kamarád byl nedávno u lékaře a na nástěnce si vyfotil obrázek, ukazující názorně, jak moc zatěžuje používání smartphone naše záda. Záleží pochopitelně na tom, jakým způsobem telefon používáte, ovšem ruku na srdce, člověk je tvor líný a tak jej většinou používá tím nejpohodlnějším způsobem, který však není ten nejzdravější. Pokud máte hlavu vzpřímeně bez toho, aniž byste se předkláněli a telefon si dáte tak, že jej můžete sledovat jen pohybem očí, zatěžujete krční svalstvo a krční páteř váhou samotné hlavy, která je 5 až 8 kilogramů. Jakmile hlavu ohnete o 15 stupnů dolů, již je zátěž 12 kilogramů.

Jakmile se ohnete na 30 stupňů, což je způsob, jak většina lidí používá telefon, svalstvo a krční páteř musí nést váhu 18 kilogramů. Pokud se vám telefon nechce zvedat vůbec a dáte jej pod prsa, pak je nutné hlavu ohnout do 60 stupňů a v tom případě je zátěž na krční páteř a svalstvo již celkem šílených 27 kilogramů. Pokud nejste profesionální boxer nebo jezdec formule 1, pak je tato zátěž těžce nad hranicí toho, na co je vaše páteř stavěna a není se co divit, že si tím způsobujete problémy se záda. Myslete na to, až se příště podíváte na svůj smartphone a raději jej zvedněte o pár centimetrů výše, než abyste k němu ohýbali hlavu.