7 tipů pro lepší zabezpečení vaší chytré domácnosti

Aktualizujte svá zařízení

Odložení aktualizace software se může zdát jako maličkost, ale u chytrých zařízení je to klíčové. Aktualizace často opravují bezpečnostní mezery a chrání tak vaše zařízení. U chytrých zařízení v chytré domácnosti je to ale zásadní faktor pro vaši kybernetickou bezpečnost. Aktualizace softwaru totiž přináší kritické opravy, které chrání vaše zařízení před známými bezpečnostními mezerami a hrozbami. Obecně se doporučuje aktualizovat software chytrých zařízení co nejdříve po vydání aktualizace. Výrobci zařízení obvykle zveřejňují informace o dostupných aktualizacích na svých webových stránkách nebo v aplikaci pro dané zařízení. Mnoho chytrých zařízení má také možnost automatického stahování a instalace aktualizací, kterou je vhodné aktivovat. Nezapomeňte pravidelně aktualizovat také operační systém na zařízeních, která používáte k ovládání chytré domácnosti.