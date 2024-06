Vodafone spustil Vodafone TV pro Apple TV!

Pokud jste klienty Vodafone a zároveň předplatiteli jeho Vodafone TV, máme pro vás dobrou zprávu. Vodafone totiž dnes oznámil vydání tvOS aplikace pro sledování právě této televizní platformy.

„Přáli jste si to a my vám vaše přání rádi splníme. Všichni diváci s Apple TV si nově mohou stáhnout Vodafone TV přímo do televize. Sledujte živé vysílání, nahrávejte pořady a přehrávejte filmy a seriály ve Videotéce,“ hlásá Vodafone v tiskové zprávě.

Chcete-li začít používat aplikaci Vodafone TV v Apple TV, musíte:

Být zákazníkem Vodafone TV a mít kompatibilní Apple TV s operačním systémem TvOS 16.1 nebo vyšším,

stáhnout si Vodafone TV (CZ) v App Store,

přihlásit se pomocí přihlašovacích údajů, které používáte do aplikace Vodafone TV (standardním číslem VTV ve tvaru VTVxxxxxxxx a vaším heslem.),

a nyní si můžete užívat Vodafone TV plnými doušky.

S aplikací Vodafone TV můžete ve své Apple TV:

Sledovat živě více než 100 kanálů, včetně prémiových a HD kanálů,

plánovat a prohlížet si nahrávky,

nahlížet do televizního průvodce,

prohlížet automatické nahrávky za posledních 7 dní,

v rámci všech tarifů Vodafone TV zhlédnete více než 2 000 titulů ve Vodafone Videotéce.

Ještě nemáte Vodafone TV? Základní balíček Vodafone TV+ pořídíte od 220 Kč měsíčně v kombinaci s pevným internetem. V ceně máte i předplatné služby prima+ PREMIUM. Můžete si přidat i tematický balíček Family, Cinema nebo Sport, podle toho, jaký televizní obsah sledujete nejraději.