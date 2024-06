Takhle by mohl CarPlay nové generace vypadat v nejikoničtějších vozech všech dob

Máte rádi CarPlay? Pokud jej váš vůz nabízí, pak velmi pravděpodobně ano. O to víc vás pravděpodobně potěšilo, když na jednom ze seminářů v rámci WWDC 2024 Apple ukázal možnosti designových úprav CarPlay nové generace. To má být schopné nahradit nejen infotainment na středovém panelu vozu, ale nově taktéž tachometr s otáčkoměrem a spoustu dalších věcí na digitálním štítu vozu. Jinými slovy, CarPlay nové generace by se měl nově zvládat postarat de facto o celý digitální nebo chcete-li displejový zážitek v rámci vozu. A díky designérům z BlackBox Infinite si nyní můžeme udělat představu o tom, jak by nové designy CarPlay mohly vypadat v nejikoničtějších vozech posledních let, kdyby vycházel z toho, jak jejich tvůrci vytvořili jejich „analogové“ budíky. Vše si můžete prohlédnout na videu níže s tím, že ho rozhodně doporučujeme dokoukat až do konce. Stojí totiž rozhodně za to.