Paris Hilton má doma sbírku rozbitých MacBooků, bojí se je nechat opravit

I když věřím, že dokumenty o Paris Hilton zrovna většina našich čtenářů nesleduje, jedna věc, která v dokumentu zazněla, je zajímavá i pro milovníky Applu. Paris používá již dlouhé roky vše od společnosti Apple a to včetně MacBooků. Protože je to děvče šikovné, čas od času se stane, že na svůj MacBook vyleje kávu, džus nebo ji zkrátka spadne na zem a rozbije se. Když jste normální člověk, patrně jej zanesete do servisu a modlíte se, aby šel bez problémů opravit. Když jste dědička miliardového impéria, máte trochu jiný pohled na věc. Paris Hilton má veškeré zničené MacBooky doma, má na nich nalepeny štítky s informací o tom, co se s počítačem stalo a pokaždé, když se ji MacBook rozbije, jde si zkrátka koupit nový. Na otázku, proč je neopravuje, má poměrně jednoduchou odpověď. Kvůli bezpečnosti si raději koupí nový a ten starý nikomu nedá do ruky. Bojí se, aby se na veřejnost nedostala její soukromá data. Co naplat, když máte miliardy dolarů, můžete brát bezpečnost trochu vážněji než běžní smrtelníci.

Fotogalerie macbooks of paris hilton paris hilton macbooks macbook paris hilton paris hilton macbook Vstoupit do galerie