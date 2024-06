Recenze FIXED Zen 20 Pro: Powerbanka jako stvořená na vaše letní dobrodružství!

V dnešní recenzi se podíváme na velmi zajímavou powerbanku FIXED Zen 20 Pro z dílny českého výrobce příslušenství FIXED. Právě ta nám totiž nedávno dorazila na vyzkoušení do redakce a jelikož mě její schopnosti opravdu zajímaly, již nějakou chvíli mi dělá společnost a je proto na čase vás seznámit s tím, jaká vlastně tato powerbanka v praxi je.

Technické specifikace

Jak již částečně naznačuje název, FIXED Zen 20 Pro je powerbanka s kapacitou 20 000 mAh. Disponuje hned třemi výstupy, kdy dva z nich jsou zajištěny skrze USB-C a jeden pak přes USB-A. Samozřejmostí je zde pak podpora nabíjení přes všechny tři porty současně a co je možná nejdůležitější a nejzajímavější, powerbanka nabízí výkon až 130W či podporu rychlonabíjecího standardu Power Delivery 3.0 u jednoho z USB-C portů. Právě vzhledem k výkonu je tak asi jasné, že si u powerbanky užijete například rychlonabíjení iPhonu, ale třeba i nabíjení MacBooků a to třeba i 14“ Pro.

Budu-li konkrétnější, výkon jednotlivých portů je nastaven takto:

USB-C 1 s podporou PD – 100W

USB-C 2 – 30W

USB-C – 22,5W

V případě, že budete potřebovat nabíjet vícero zařízení současně, pak vám kombinace portů nabídne následující výkon:

USB-C 1 + USB-C 2: 100W + 30W

USB-C 1 + USB-A: 100W + 22,5W

USB-C 2 + USB-A: (5V/3A)15W

USB-C1 + USB-C 2 + USB-A: 100W+(5V/3)15W

Samozřejmostí je pak to, že powerbanka disponuje všemi důležitými ochranami v čele s ochranou proti zkratu či přetížení. I díky tomu splňuje veškeré zákonné i bezpečnostní normy vyžadované Evropskou unií. Pokud vás pak zajímá typ baterie, jedná se o Li-Ion akumulátor s kapacitou 20 000 mAh/3,7V 74 Wh. A jak tuto powerbanku rychle nabijete? Pomocí USB-C portu vhodným zdrojem (konkrétně alespoň 60W) to zvládnete za dvě hodiny, které udává jak výrobce, tak i já poté, co jsem si nabíječku vyzkoušel.

Úroveň nabití powerbanky se kontroluje skrze LCD displej na jejím těle, na kterém kromě úrovně nabití zařízení uvidíte taktéž výstupní proud a napětí a to v případě nabíjení, že nabíjíte ze všech třech portů současně. Pokud vás pak zajímají rozměry powerbanky, ty jsou 133 x 25 x 83 mm při 391 gramech. Vyloženě o drobečka se tedy nejedná, naštěstí však ani o monstrum, které by se vám nevešlo do batohu či větší kapsy.

Zpracování a design

FIXED se u powerbanky blýsknul nejen technickými specifikacemi, ale taktéž designem. Zen 20 Pro je totiž designově opravdu povedená a to zejména díky líbivé kombinaci matného a lesklého povrchu v elegantní černé barvě. V bílé variantě tato powerbanka není a to z dobrého důvodu – LCD Displej je totiž podsvícen bílem díky čemuž je na černém podkladu perfektně čitelný. Pokud vás pak zajímá ovládání powerbanky, vše se točí kolem jediného tlačítka, která slouží jak pro zapnutí, tak pro přepínání zobrazení toho, jaký proud a napětí dodává který port.

Pokud bych pak měl zhodnotit zpracování powerbanky jako takové, zde není taktéž co vytknout – tedy snad až na lesklý povrch náchylný na otisky prstů. Nejedná se sice o žádnou šílenost, kterou si můžete pamatovat třeba z lesklých ocelových rámečků tmavých iPhonů, přesto má však lesklý plast powerbanky tendenci nějaké ty šmouchy občas „chytit“ a je proto fajn s tím počítat. Jinak ale nemám skutečně výhrad.

Testování

Protože v létě pracuji moc rád ze zahrady a zároveň nejsem úplně fanoušek rozmotávání prodlužovací šňůry, na kterou bych si mohl napojit v případě potřeby nabíječku od MacBooku či mé jiné elektroniky, svými papírovými specifikacemi mě FIXED Zen 20 Pro oslovila. A musím říci, že jen u oslovení specifikacemi powerbanka naštěstí neskončila. Rychlé nabíjení, které výrobce slibuje v technických specifikacích, jsem si totiž užil dosyta a to zejména v kombinaci nabíjením iPhonu 15 Pro a MacBooku Air M3. Obě tato zařízení totiž zvládala powerbanka nabíjet současně a to maximální možnou rychlostí.

Pokud se ptáte na to, na co vlastně 20 000 mAh powerbanky stačí, pak vše samozřejmě závisí na tom, co konkrétně chcete nabíjet. Například MacBook Air se mi podařilo nabít s jeho 52,6 Wh baterií takřka jednou, což je i vzhledem ke ztrátám powerbanky za mě fajn. iPhone 15 Pro jsem nabil powerbankou takřka 5x, což mi taky nepřijde vůbec špatné, ba právě naopak. Vždyť jedno nabití MacBooku Air znamená ve výsledku hypoteticky dodání 18 hodin provozu pro přehrávání filmů či 15 hodin pro prohlížení webu. Pokud byste tedy denně pracovali na webu 7,5 hodin, pak vám nabíječka dodá ve výsledku šťávu na 2 dny práce, což je super. Vždyť s plně nabitým MacBookem v kombinaci s plně nabitou powerbankou se dokážete dostat až na 4 pracovní dny, což mi přijde bomba.

Nabíjení jako takové probíhá spolehlivě bez jakéhokoliv přerušení a s relativně malým zahříváním. To sice ucítíte, ale naštěstí se nejedná o žádnou šílenost, kdy by powerbanku nešlo udržet v ruce. A co víc, větší zahřívání pocítíte jen v případě, že budete nabíjet dvě až tři zařízení současně. Při nabíjení jednoho zařízení je odpadní teplo tvořené powerbankou docela zanedbatelné.

Abych však jen nechválil, je tu jedna věc, kterou bych osobně rád viděl v budoucí generaci powerbanky v lepší formě. Řeč je konkrétně o displeji, který je sice skvěle čitelný a dokážete z něj vyčíst vše důležité, ale přijde mi trochu škoda, že zde chybí ukazatel toho, jaký výstup displej zrovna ukazuje a vy si tak musíte dle informací z displeje odvodit, o co se jedná (samozřejmě v případě, že využíváte zrovna dva a více portů). Fajn by za mě bylo i to, kdyby displej kromě napětí a proudu ukázal i výstupní výkon. Jasně, ten se dá spočítat podle jednoduchého vzorce ze základní školy, ale i tak by pro lepší orientaci podobný upgrade potěšil.

Resumé

Zatímco v minulosti jsem v powerbankách nespatřoval nic moc užitečného, v posledních letech mě začínají bavit čím dál tím víc. To proto, že z „hloupých baterií s kabelem“ se výrobci transformovali na nepostradatelné a hlavně velmi pohodlně využitelné „parťáky“. Pro nabíjení iPhonu používám například moc rád magnetickou nabíječku FIXED MagZen 6000 a 10000 a díky tomu, že jsem si mohl nyní vyzkoušel právě Zen 20 Pro se mi skoro až chce říci, že pro MacBook a potažmo mou další elektroniku už mám taktéž nového favorita. Využitelnost této powerabanky je totiž zkrátka skvělá a to jak z hlediska kapacity baterie, tak i výkonu. Jasně, můžeme se bavit o tom, zda není 20 000 mAh pro dlouhodobější nabíjení elektroniky málo a zda by tedy powerbance neslušelo více, ale je třeba si uvědomit, o jakých rozměrech se tu bavíme. Právě díky tomu, jakou má powerbanka kapacitu, může být stále relativně kompaktní a tedy široce využitelná. Hledáte-li tedy na léto spolehlivý zdroj energie pro vaši elektroniku, právě jste jej našli. Za cenu 1999 Kč rozhodně super volba.

