Apple čím dál víc připomíná Elona Muska

V poslední době mi Apple začíná čím dál tím víc připomínat Elona Muska a to ne zrovna v jeho nejlepších vlastnostech. Zatímco dříve jsme na konferencích jasně slyšeli, kdy, kde a co se bude dít, nyní je situace zcela opačná. Apple zkrátka oznámí, že iOS 18 nabídne možnost posílání iMessage přes satelit. To zní skvěle, ale už nedodá kdy to bude možné, v které zemi a kolik to bude stát. Některé údaje se pak sice dozvíte s hvězdiček pod tiskovou zprávou na Apple.com, některé však ani tam. Navíc například na integraci nového CarPlay čekáme již dva roky, na příchod alespoň satelitního SOS volání čekáme v ČR také již dva roky a bez jakéhokoli náznaku, že by mělo brzy přijít.

Apple tak zaujme fantastickou novinkou, která je skutečně zajímavá, přece jen mít možnost psát iMessage uprostřed ničeho, kde není ani signál zní dobře a to přesto, že zejména v Evropě je takových míst čím dál tím méně. Ovšem kdy a zda vůbec bude služba dostupná i u nás, to se bohužel nedozvíme ani na Keynote, ani z tiskové zprávy Applu.

Přesně takto začal před lety reagovat Elon Musk na Twitteru, dnešní síti X. Často tím způsobil dokonce výraznou změnu hodnoty akcií svých společností. Elon nemá problém uvést, že bude Tesla Roadset létat, jen tak nějak nedodá kdy, kde, za jakých podmínek a co k tomu bude potřeba. Stejně jako u Elona, i u Applu je pak těžké brát některé informace vážně, protože vlastně nic neříkají a mají za cíl jen uvést fantastickou novinku. My pak bohužel netušíme, zda je tato novinka snem v hlavě Tima Cooka, nebo je to věc, kterou zítra Apple spustí celosvětově nebo zůstane dostupná pouze lidem v USA a to za půl roku. Bylo by zkrátka fajn, kdyby se Apple opět vrátil ke své staré prezentaci, kdy jsme se dozvěděli věci těsně předtím, než se proměnily v realitu a hlavně jsme věděli, koho a kdy se ta realita bude týkat.