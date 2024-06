Nevíte, jaký Mac je pro vás nejlepší? Tato novinka Applu vám poradí

Nevíte si rady při výběru Macu? Pak pro vás máme dobrou zprávu. Apple totiž na svém americkém webu spustil rychlého rádce výběrem, který vás ke vhodnému Macu, potažmo přímo konfiguraci dokáže nasměrovat. Drobný háček je sice v tom, že je anglicky, nicméně pro jeho „přelouskání“ stačí znát naprosté základy.

Nový rádce při výběru Macu se skládá z několika jednoduchých otázek v čele s dotazem na to, co s Macem vlastně děláte, kde jej používáte, kolik byste za něj zhruba chtěli zaplatit či jaké máte preference ohledně zařízení, které k němu lze připojit. Jakmile se těmito otázkami „proklikáte“, web Applu vám do pár vteřin nabídne model, který je dle vašich odpovědí pro vaši práci ten nejsmysluplnější. Jedná se tedy rozhodně o fajn vychytávku, která méně zkušeným uživatelům dokáže při výběru opravdu pomoci.

Nový poradní nástroj Applu si můžete vyzkoušet zde