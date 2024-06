Přesvědčte se, že na velikosti opravdu záleží: Největší televizi na světě – 115“ QD-mini LED TV – si nyní prohlédnete v prodejnách DATART v Praze

Maloobchodní prodejce elektroniky DATART představuje významný přírůstek do své nabídky – aktuálně největší televizi na světě s bezmála třímetrovou úhlopříčkou a převratnou technologií QD-mini LED od předního světového výrobce TCL. Už nyní je tento technologický zázrak k vidění v prodejnách DATART v nákupních centrech Eden, Nový Smíchov a Chodov. Zákazníci tak mohou na vlastní oči zažít vrchol inovací v oblasti televizorů.

Maloobchodní prodejce elektroniky DATART si dlouhodobě zakládá na tom, že svým zákazníkům přináší ty nejnovější inovace a nejmodernější technologie. Není tak překvapením, že do svého sortimentu nově zařadil aktuálně největší televize na světě od výrobce TCL. Zájemci si mohou tuto novinku vybavenou převratnou technologií QD-mini LED prohlédnout v prodejnách DATART v Praze.

„V DATARTu chceme být vždy na špičce a jít ostatním příkladem. Stejný přístup s námi na poli technologických inovací sdílí i společnost TCL. Jsme proto rádi, že můžeme spojit síly a našim zákazníkům zprostředkovat opravdu mimořádný vizuální zážitek, který tento model televize přináší. Jsem rád, že si mohou zákazníci tuto revoluční novinku prohlédnout právě v našich prodejnách,“ uvádí Jan Pospíšil, obchodní ředitel DATART.

Dokonalý obraz, který jen tak nepřehlédnete

Nová QD-mini LED televize od značky TCL se pyšní obrazovkou o úhlopříčce 115 palců, tedy bezmála tří metrů (291 centimetrů). Vybavená je špičkovou technologií Quantum Dot (QD) a mini LED podsvícením, které společně zajišťují mimořádnou kvalitu obrazu s výjimečnou jasností, přesností barev a kontrastem. Divákům nabízí hlubší černou, jasnější bílou a živější barvy, které vás doslova vtáhnou do děje. Je proto perfektní pro všechny milovníky filmů, sportovních přenosů a her, kteří hledají to nejlepší na trhu.

O dokonalý prostorový zvuk, který náležitě doplní obrazový zážitek, se stará celkem 12 reproduktorů značky ONKYO o celkovém maximálním výkonu 240 wattů s rozložením 6.2.2. Televize dále disponuje vysoce kvalitní antireflexní vrstvou pro minimalizaci odlesků a podporou všech HDR standardů aktuálně dostupných na trhu.

Slevy na DATARTu naleznete zde