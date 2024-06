Elon Musk: Tesla Roadster 2 bude umět létat!

Ať už si o Elonu Muskovi myslíte cokoliv, jedno se mu musí nechat – prakticky cokoliv, co napíše na sociální síť X, dokáže ve světě výrazně zarezonovat. Přesně to se děje i nyní poté, co na svůj účet na X v neděli ráno napsal, že nová generace elektromobilu Tesla Roadster bude umět létat.

Co si pod Muskovým tweetem má svět představit se můžeme v tuto chvíli jen domnívat. Muskovo „létání“ totiž může klidně znamenat „jen“ to, že bude Roadster na poměry elektromobilů extrémně rychlý, což by však ve výsledku nebylo až takové překvapení, když i první generaci Tesla prezentovala jako nadupaný sporťák. Poměrně úsměvné je nicméně to, že představení druhé generace Roadsteru mělo podle mnoha spekulací již několikrát proběhnout, přičemž kvůli neúspěchu ve vývoji jej Tesla neustále odkládá. Nyní má mít pro představení naplánovaný rok 2025, avšak zda se to povede je samozřejmě ve hvězdách. Právě s ohledem na tyto skutečnosti jsou tak jakákoliv Muskova slova související s Roadsterem svým způsobem úsměvná.