Tyto aplikace a hry pro iPhone a Mac dnes výjimečně získáte zdarma (17. 6. 2024)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den ve slevě. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla ve slevě v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Combien je hra na šikovnost, rychlost a přesnost. Zahrajte si ji na všech svých Apple zařízeních, ať už máte iPhone, iPad nebo Mac. Hra funguje i offline bez potřeby Wi-Fi připojení. Nahoře na obrazovce se objeví náhodná otázka. Budete mít omezený čas na spočítání tvarů na obrazovce, abyste na otázku odpověděli. Po uplynutí času se vám zobrazí čtyři možné odpovědi a vy budete muset vybrat správnou odpověď a získat body pro postup do dalšího levelu.

iCliper – Clipboard Manager

Už nikdy neztratíte důležitou informaci zkopírovanou do schránky. iCliper je aplikace pro Mac, která posouvá práci se schránkou na další úroveň. Automaticky ukládá vše, co zkopírujete, ať už jde o text, obrázky nebo cokoliv jiného. Díky iCliperu máte svůj zkopírovaný obsah vždy na dosah ruky. Můžete si ho snadno prohlížet, spravovat a dokonce i vyhledávat. Už žádné chaotické přepínání mezi aplikacemi a snaha si vybavit, co jste vlastně zkopírovali naposledy. Intuitivní rozhraní aplikace zaručuje snadnou orientaci a rychlé nalezení potřebné informace. iCliper je skvělý nástroj pro každého, kdo chce zefektivnit svou práci a mít lepší přehled o zkopírovaných datech.

Původní cena: 0,99$

