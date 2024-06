Aplikace My BMW vám na základě analýzy vašich jízd řekne, zda je pro vás vhodný elektromobil a jak často jej budete dobíjet

Aplikaci My BMW zná každý majitel novějšího BMW a nutno podotknout, že za poslední roky na ni vývojáři nechali skutečně kus práce. Poté, co se v loňském roce objevila analýza vašich jízd a srovnání s ostatními majiteli stejného modelu, přichází další velmi zajímavá novinka. Na základě analýzy vašich jízd za poslední měsíce totiž BMW umí říct, jaký elektromobil je pro vás vhodný a jak často jej budete muset nabíjet. Jednoduše si v aplikaci vyberete možnost Moje jízdy a zde Analýza elektromobilu. Nyní si zvolíte elektrický model BMW, o který byste měli zájem a aplikace vám ukáže, v kolika procentech jízd byste museli vůz dobíjet během jízdy a kdy by vám naopak vystačilo nabití před jízdou na uskutečnění jízd.

Díky tomu se můžete dozvědět, že pro vás není vhodný model, který jste si vybrali, ale naopak potřebujete model s větší baterií nebo vám naopak stačí model disponující menší baterií, který je zpravidla levnější. Také se však můžete dozvědět, že pro vás není elektromobil vhodný vůbec. Co je skvělé, je, že aplikace nepočítá jednu jízdu jako jízdu pro tento výpočet, ale bere naopak veškeré jízdy za daný den. Pokud tedy za den ujedete 10 jízd po 50 km, tak aplikace ví, že ujedete za den 500 km a podle dojezdu vámi zvoleného elektormobilu vám řekne, v kolika procentech případů byste jej museli dobíjet a kdy naopak ne.

I přesto, že jsem se sám elektromobilu trošku obával, tak mi vyšlo, že když svoji V8 vyměním například za iX, které se mi hodně líbí, budu muset vůz dobíjet během dne jen v jednom jediném procentu jízd, které za den uskutečním. V ostatních 99 % případů podle toho, jak jezdím, mi bude bohatě stačit, když vůz vyjede ráno z garáže s nabitou baterií na 100 % a celý den si s tím vystačím. Pokud tedy uvažujete o elektromobilu od BMW a aktuálně máte máte BMW, pak tuto funkci rozhodně vyzkoušejte.