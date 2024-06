5 alternativních prohlížečů pro iPhone, které stojí za vyzkoušení

Pokud hledáte spolehlivý a všestranný prohlížeč, Google Chrome je skvělou volbou. Nabízí přehledné a intuitivní rozhraní, které je snadno ovladatelné i pro začátečníky. Díky rychlému prohlížení a integraci s vyhledáváním Google budete mít vždy rychlý přístup k informacím, které potřebujete. Chrome se pyšní robustními bezpečnostními opatřeními, které chrání vaše zařízení před malwarem a phishingovými útoky. Synchronizace záložek a historie prohlížení na všech vašich zařízeních zajišťuje bezproblémové používání bez ohledu na to, odkud přistupujete. Integrovaný správce hesel navíc usnadňuje ukládání a správu přihlašovacích údajů pro různé webové stránky.

Pro uživatele, kteří kladou důraz na ochranu soukromí a anonymitu, je DuckDuckGo vynikající volbou. Tento prohlížeč se zaměřuje na ochranu vašich osobních údajů a nesleduje vaši aktivitu ani neukládá historii prohlížení. DuckDuckGo aktivně blokuje sledovací programy a skryté reklamy, čímž vám umožňuje procházet web bez obav o to, že by vaše data byla sledována nebo zneužívána. Nabízí také uživatelsky přívětivé rozhraní s možností přizpůsobení.

Arc Search

Pro ty, kteří hledají inovativní přístup k procházení webu, je Arc Search ideální volbou. Tento relativně nový prohlížeč využívá umělou inteligenci (AI) k pochopení vašich dotazů a k poskytování relevantních a užitečných výsledků. Funkce „Browse for Me“ shromažďuje informace z více zdrojů a prezentuje je na přehledné stránce, která vám pomůže rychle najít to, co hledáte. Arc Search umožňuje také anonymní prohlížení, čímž chrání vaše soukromí online.

Arc Search stáhnete zde.