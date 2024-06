macOS 15 oficiálně představen! Tohle všechno přináší na Macy  

Apple v rámci WWDC samozřejmě představil i nový systém pro své počítače. Ten se jmenuje macOS 15 Sequoia. Stejně jako iOS 18 a iPadOS 18 dostává všechny novinky ve Zprávách, Fotkách nebo Mapách. Co ale dalšího přinese?

iPhone Mirroring je nová funkce, která dokáže na ploše Macu zrcadlit iPhone, ale zároveň jej můžete plně ovládat. Pokud vám přijde notifikace na iPhone, můžete si ji vyřídit přímo v Macu. Klepnete na ni a na ploše se vám zobrazí iPhone. Vše funguje bezdrátově skrze Wi-Fi. Váš iPhone ale při tomto zůstává stále zamknutý a nezobrazuje nic, co se děje v Macu. V Macu se přehrávají i případné zvuky.

Co si zaslouží potlesk, po tolika letech, Apple nabídne v macOS 15 přichytávání oken ke stranám plochy. Nabídne tak podle toho, co děláte a jaké aplikace máte otevřené.

Máme zde i novou spekulovanou aplikaci Hesla, která sice byla představena s macOS, ale bude dostupná napříč celým ekosystém produktů Applu. Samozřejmě spolupracuje s Klíčenkou.

U Safari Apple slibuje, že pokud jej prohlížíte anonymně, je to skutečně anonymní. Nově nabídne Highlights, které vám ukazují důležité informace v závislosti na vaší poloze a zájmům. Viewer se pak soustředí na video, kdy nabízí i zajímavou PiP. Je zde dokonce AirPlay.

Game Porting Toolkit 2 nabízí vývojářům dostat na Mac více kvalitnějších her. Vývojáři jej mají k dispozici i na mobilní platformy. V příštím měsíci pak přijdou na Mac nové AAA hry. Apple ještě prezentoval populární série her od Ubisoftu, jako Prince of Persia nebo Assassin’s Creed. Díky Metalu 3 samozřejmě s lepšími detaily. Assassin’s Creed Shadows bude k dispozici později v tomto roce (k dispozici bude i pro iPad).