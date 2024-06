Microsoft použil pro siluetu v Outlooku legendární fotografii zatčeného Billa Gatese

V roce 1977 zadržela Billa Gatese policie poté, co jel na červenou a řídil bez řidičského průkazu. Mlady Bill Gates byl zatčen v Albuquerque v Novém Mexiku a policie pořídila tehdy 21letému Billovi fotografii s visačkou na krku, kterou znáte z amerických filmů a zločincích. Tato fotografie se následně stala celkem legendární a to díky tomu, jak rostl Microsoft a samotný Bill Gates se stal tehdejším nejbohatším mužem na světě.

Microsoft v roce 2010 uvedl Microsoft Outlook 2010, ve kterém je možnost zvolit si profilovou fotografii pro váš mail a silueta, která se v tomto mailovém klientu nachází pro přidání vlastní fotografie, je silueta fotografie Billa Gatese, kterou pořídila policie v roce 1977.

Pokud vložíte fotku Billa Gatese do siluety, skutečně zjistíte, že se 1:1 shoduje. Ovšem, zda se jedná o pouhou shodu náhod nebo skutečně Microsoft použil onu fotografii k vytvoření siluety pro Outlook se snažila zjistit řada magazínů včetně takových jako je Ars technica nebo Fact Check. Na žádný z dotazů však Bill Gates ani Microsoft nikdy nereagoval a tak zůstává tajemstvím, zda se jedná o skutečnou fotografii Billa Gatese použitou pro vytvoření siluety nebo zda je to pouze shoda náhod, ovšem pokud by se jednalo o náhodu, je zarážející, jak přesně do sebe fotografie a silueta pasují.