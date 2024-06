Speciální recyklační robot Applu přestal rozšroubovávat iPhony! Co s nimi dělá místo toho?

Někteří z vás si možná pamatují na to, jak Apple představil svého recyklačního robota Daisy, který rozšroubovával iPhony. Pokrok a doba jdou kupředu, a tak nejnovější verze recyklačního robota od Applu na iPhony už nepoužívá šroubovák, aby se dostal k jejich vnitřním součástkám. Místo toho je rovnou roztrhá na kusy.

Tato změna je jednou z mnoha, díky kterým se praktičnost recyklačních robotů Applu posunula z něčeho, co trvalo 12 minut na jeden telefon (přičemž společnost sama připouští, že šlo spíš o výzkumný projekt), na pouhých 18 sekund. Prvního recyklačního robota na iPhony jménem Liam 1.0 společnost představila už v roce 2016. Liam je automatizovaný robot, který dokáže rozebrat iPhony až na jejich základní součástky, které se pak mohou recyklovat. Apple tehdy ukázal krátké video, jak Liam rozebírá iPhone. Rozložil vše od displeje až po základní desky a součástky fotoaparátu. To Applu umožňuje oddělit zlato, měď, stříbro a platinu, které se pak dají využít v budoucích produktech a projektech.

Ačkoliv společnost tehdy z Liama udělala poměrně velkou věc, bylo by fér říct, že první verze byla spíš ukázkou konceptu než nástrojem, který by měl nějaký skutečný dopad na životní prostředí. Pro škálování byl zkrátka příliš pomalý. Liam 2.0 znamenal dramatické zlepšení, když zkrátil dobu rozebrání z 12 minut na 11 sekund. Současná verze od Applu, Daisy, je sice s 18 sekundami na jeden telefon o něco pomalejší, ale tento nedostatek je vyvážen mnohem menšími rozměry a schopností oddělit téměř dvojnásobek materiálů. Daisy výrazně zmenšuje celkovou plochu potřebnou pro Liama, konkrétně z 29 robotů rozmístěných na 30 metrech na čtyři hlavní moduly, a zároveň zvyšuje počet výstupních materiálů z 8 na 15. Apple také neustále zvyšuje počet modelů iPhonů, které robot dokáže zpracovat. Liam 1.0 fungoval pouze s jediným modelem, zatímco Liam 2.0 zvládl už šest modelů. Daisy však v tomto ohledu prošla vývojem a od počátečních 18 modelů se dostala na současných 29.

Od jemného odšroubování k trhání na kusy

Apple si uvědomil, že protože se snaží pouze znovu využít suroviny, nikoliv samotné komponenty, není potřeba zacházet s iPhony v rukavičkách. Výrazný rozdíl v době zpracování mezi Liamem 1.0 a Daisy je částečně způsoben zásadním přehodnocením procesu separace. Zatímco první robot opatrně odšroubovával jednotlivé součástky, novější verze používají spíše přístup hrubé síly. Roboti teď komponenty „vytloukají“. Ukázalo se, že je mnohem rychlejší telefon efektivně roztrhnout na kusy, a i když je výsledek daleko méně elegantní, na vzhledu vyřazených telefonů už stejně nikdo nezáleží. Koneckonců, nejde o renovaci, ale o roztavení. Současným tempem dokáže Daisy rozebrat až 1,2 milionu iPhonů ročně. To je sice obrovský pokrok oproti dřívějším modelům, ale ve srovnání se 150 miliony smartphonů, které se vyřadily v roce 2023 (což je zhruba 416 000 denně), je to nakonec jen kapka v moři. A to je zase jen zlomek z 68 milionů tun spotřebičů, které se v roce 2023 celosvětově vyhodily.

Apple vidí Daisy spíše jako ambasadorku než jen jako dělnici. Environmentální iniciativy obvykle neupoutají pozornost veřejnosti, roboti ano. Pokud společnost dokáže využít mediální zájem k propagaci dalších způsobů, jak snížit elektronický odpad – například tím, že bude lidi povzbuzovat, aby našli pro staré iPhony nové využití, místo aby je nechávali ležet v šuplících – pak to možná prospěje více než samotná Daisy.