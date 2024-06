Prodeje Apple Watch klesají! Zvrat je však možná již za dveřmi

Přestože Apple Watch po jejich představení příliš mnoho lidí nevěřilo, velmi rychle se tyto hodinky dostaly do pozice nejprodávanějších smartwatch světa, na které se hřejí doposud. Data analytické společnosti IDC však nyní ukazují, že zlaté časy Apple Watch možná pomalu končí, jelikož se jejich prodeje mírně snižují, zatímco konkurence sílí.

Zatímco v předešlém čtvrtletí se podařilo Applu dodat 20,6 milionů Apple Watch, o rok dříve ve stejném čtvrtletí tomu bylo 25,4 milionů – tedy skoro o 5 milionů více. Vzhledem k tomuto poklesu se tak absolutně nedá divit tomu, že se podíl Applu na trhu se smartwatch zmenšil z 24,5 % na 18,2 %. Co vška může štvát Apple ještě víc, je fakt, že čínská konkurence v čele s XIaomi a Huaweiem roste poměrně strmě. První jmenovaný si z loňských 8,2 milionů dodaných kusů za Q1 polepšil na nynějších 11,8 milionů dodaných kosů. Huawei pak rostl ještě víc – konkrétně z 6,3 milionů kusů na 10,9 milionu kusů.

Ačkoliv má tedy Apple na obě společnosti stále značný náskok, pokud by i dalších čtvrtletích prodejně tápal a naopak Xiaomi s Huaweiem by tímto tempem rostlo, znamenalo by to pro něj nemalý problém. Ztratit výsostné postavení na trhu se smartwatch se mu totiž zcela určitě nechce už jen kvůli tomu, jak dobrou pověst toto prvenství Apple Watch dělá. Je nicméně jasné, že jinak než zajímavým modelem Apple Watch prodejnost tohoto produktu nenakopne. O to zajímavější bude, s čím letos na podzim přijde. Již pěkných pár měsíců se totiž proslýchá, že se na letošek chystá zbrusu nová prémiová verze Apple Watch z hlediska důležitosti srovnatelná s iPhonem X z roku 2017. Pokud se tedy Applu povede s tímto modelem zabodovat, může si pozici jedničky na trhu pojistit na mnoho let dopředu.