Jak mi jedna drobná změna návyku celkově zrychlila a usnadnila používání iPhonu

Že starého psa novým kouskům nenaučíš? Jak kdy. Sám jsem příkladem toho, že to skutečně jde a co víc, že pomyslný nový kousek dokáže člověku solidně zpříjemnit život. Leckdy totiž stačí jen změnit určitý návyk a zlepšení se dostaví tak nějak samo – a co víc, dost možná ho budete pociťovat postupem času čím dál tím víc.

Jestli mě paměť nešálí, iPhonům jsem věrný od roku 2012, kdy vyšel iPhone 5, který je doposud v černé barvě mou srdcovou záležitostí. Za tu dobu jsme se sice dočkali řady softwarových i hardwarových změn, obecně se ale dá říci, že se iPhony ovládají pořád stejně – tedy samozřejmě s výjimkou používání widgetů a dalších podobných výdobytků moderní doby. I já tedy iPhone donedávna používal tak, jak jsem byl zvyklý de facto jeho „od plenek“. S přibývajícím množství aplikací, které více či méně využívám, stejně jako s přibývajícím množstvím souborů, které mám uložené na iCloudu i z Macu a tak podobně jsem si však začal uvědomovat, že rychlé nalezení všeho, na co jsem byl dříve zvyklý, začíná být obtížnější. Jasně, člověk si pamatuje, na jaké stránce má jakou aplikaci, ale když je člověk například ve vysokém pracovním tempu, je pro něj ušetření každé vteřiny hledání fajn.

Začal jsem si proto čím dál tím víc hrát se spotlightem, který jsem na iPhonu ještě donedávna vůbec nepoužíval, stejně jako jsem si k němu zatím nenašel úplně cestu ani na Macu. Zatímco však na Macu jsem díky komplexnosti macOS stále schopen vše najít bez něj snadno a rychle, na iPhonu jsem si jej doslova zamiloval. Mnozí z vás si teď určitě budou klepat na čelo, proč se rozplývám nad funkcí, která je v iPhonech roky. Když jsem si však ve svém okolí dělal v posledních týdnech nenápadný průzkum, zjistil jsem, že spotlight na iPhonu nevyužívá prakticky nikdo a spouštění aplikací, dohledávání souborů, kontaktů a čehokoliv dalšího dělají hezky ručně přes plochu, otevření aplikace a tak dále a tak dále.

Přitom spotlight je na tyto účely doslova vytvořen. Stačí pár začátečních písmen a aplikace, kterou chcete spustit, je vám ihned navržena. Stejným způsobem lze přes něj ale aktivovat třeba i nejrůznější nastavení, režimy, popřípadě vyhledat dokumenty uložené na iCloud, ke kterým byste jinak museli přistupovat přes aplikaci Soubory, či se jednoduše dostat ke kontaktům a tak podobně.

Pokud jste si tedy zatím ani vy cestu ke spotlightu na iPhonu nenašli, myslím, že je nejvyšší čas se s ním začít kamarádit. Na domovské obrazovce totiž stačí swajpnout ze shora dolů a rázem do něj můžete začít sypat vše, co zrovna potřebujete, přičemž v 99 % případů bude jeho odpověď rychlejší než kdybyste danou věci řešili klasicky otevřením aplikace a pokračováním do jejího nitra. Já coby dlouholetý uživatel iPhonu, který spotlightem doposud opovrhoval, na něj nyní nedám dopustit.