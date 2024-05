Velké slevy na JBL repráky a sluchátka končí již dnes!

Komerční sdělení: Jste-li fanoušky produktů z dílny předního audio výrobce JBL, zbystřete! Na JBL.cz totiž stále běží parádní slevová akce Zamiluj si JBL, v rámci které lze právě na sluchátkách a reproduktorech ušetřit nemalé peníze. Ale pozor, končí již úderem dnešní půlnoci. Času nazbyt tedy už moc není.

Pokud jste příznivci malých přenosných reproduktorů, padnout do oka by vám mohl JBL Clip 4, který se vyznačuje skvělým zvukem v kombinaci s malým tělem. Ten je nyní k dostání se slevou 12 % za 1459 Kč namísto obvyklých 1650 Kč. Sháníte-li větší kalibr, je tu pro vás ikona značky ve formě JBL Xtreme 3. Vždyť jen stěží bychom hledali v nabídce JBL známější reproduktor než je právě model Xtreme, který se těší již dlouhé roky napříč všemi svými generacemi velké oblibě. A cena? Díky slevě 17 % příjemných 5799 Kč namísto obvyklých 6999 Kč. Pro příznivce sluchátek tu pak jsou k dispozici zlevněné špunty JBL Tune Buds, které lze nyní díky akci sehnat za 1999 Kč namísto obvyklých 2419 Kč. Nabídka je však podstatně širší a obecně se dá říci, že veškeré slevy jsou opravdu lákavé. Jak však uvádíme výše, akce platí jen do dnešní půlnoci. S nákupem byste tedy rozhodně neměli otálet!

Kompletní nabídku slev naleznete zde