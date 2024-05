Podívejte se, jak Apple testuje odolnost iPhonů proti vodě, otřesům či pádům

Přemýšleli jste někdy nad tím, jak Apple testuje odolnost svých produktů vůči vodě, otřesům, pádům a dalším věcem, se kterými se v reálném životě člověk nesčetněkrát potká? Už nemusíte. Youtuber Marques Brownlee známý primárně pod přezdívkou MKBHD totiž dostal od Applu pozvání do jeho laboratoře, ve které právě testování odolnosti iPhonů a dalších produktů probíhá, díky čemuž si tak můžeme i my udělat obrázek o všem důležitém. A že je o co stát! Poté, co uvidíte videa níže, vám totiž bude okamžitě jasné, že jakákoliv videa youtuberů snažící se odhalit odolnost Apple produktů jsou ve srovnání s testy, které si provádí samotný Apple, naprosto směšné. Když totiž ten pustí „do oběhu“ nový produkt, má jej sám otestován tak komplexně, že si může být prakticky jist tím, že u něj není možné odhalit nedokonalosti v odolností – tedy nebude-li testován vyloženě špatně vyrobený kus. Ostatně, posuďte sami.

#4 Ok this one was hard to capture on camera – it's literally shaking everything at computer-controlled frequencies. They can program in the frequency of a certain motorcycle engine or subway car to simulate how well a device will hold up to sustained exposure to that frequency… pic.twitter.com/K981NzQhhk

— Marques Brownlee (@MKBHD) May 29, 2024