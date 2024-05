iPhone místo terminálu. Tap to Pay dorazilo do evropského ráje českých dovolenkářů!

Bezkontaktní platby jsou fenoménem posledních let, který se snaží skrze své platební služby podpořit i samotný Apple. Háček je však v tom, že kromě Apple Pay je jejich dostupnost ve světě velmi omezená a například Apple Card je i mnoho let po představení k dispozici jen v USA. Minimálně u jedné z těchto platebních vychytávek se nicméně naštěstí blýská na lepší časy. Řeč je konkrétně o funkci Tap to Pay, která promění iPhone v bezkontaktní platební terminál schopný přijímat jak platby přes Apple Pay či Google Pay, tak i z klasických plastových platebních karet. Právě tato funkce se totiž postupně rozšiřuje po světě, přičemž před pár hodinami jí Apple spustil na místě, které Čechy určitě potěší.

Řeč je konkrétně o Itálii, tedy dovolenkovém cíli statisíců Čechů. Pokud tedy letos do Itálie vyrazíte na dovolenou a budete zde platit bezkontaktně, je dost dobře možné, že se budou obchodníci či služby přijímat platby mimo jiné právě přes iPhony a to ve výsledku stejně komfortně, jako kdyby k tomu používali klasických platební terminál. Jen pro zajímavost, Itálie se stává teprve 11. zemí na světě, ve které je Tap to Pay k dispozici. Již dříve byla funkce spuštěna v USA, Velké Británii, Kanadě, Austrálii, Japonsku, Nizozemsku, Brazílii, Francii, na Ukrajině a na Tchajwanu.

„„Funkce Tap to Pay na iPhonu způsobila revoluci v placení u pokladen v mnoha typech podniků v Evropě i dalších zemích a my jsme rádi, že můžeme ve spolupráci s platebními platformami podpořit obchodníky v Itálii a nabídnout jim jednoduchý, bezpečný a soukromý způsob přijímání bezkontaktních plateb prostřednictvím iPhonu a partnerské aplikace iOS bez nutnosti používat další zařízení,“ řekla Jennifer Baileyová, viceprezidentka Apple Pay a Apple Wallet ve společnosti Apple. „Více než 4,3 milionu malých a středních firem v Itálii hraje dlouhodobě klíčovou roli v ekonomice země a my společně s platebními platformami, vývojáři a tvůrci aplikací a platebních sítí usnadňujeme italským firmám všech velikostí přijímat bezkontaktní platby a dále rozvíjet své podnikání,“ okomentovala spuštění funkce v Itálii Jennifer Bailey, viceprezidentka Applu pro Apple Pay a Wallet. I z jejího vyjádření je tedy jasné, že je Tap to Pay optikou Applu velmi důležité a užitečné.