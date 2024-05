Tato oblíbená služba Applu míří plnohodnotně na Android!

Majitelé androidích telefonů si již brzy užijí komfort, který dopřával doposud Apple na mobilních zařízeních jen a pouze jablíčkářům. Řeč je konkrétně o aplikaci TV, která slouží primárně ke sledování Apple TV+, potažmo Friday Night Baseball či MLS Season Passu. Právě aplikaci TV totiž Apple nyní chystá pro Android, tedy alespoň podle zdrojů agentury Bloomberg.

Zdroje Bloombergu tvrdí konkrétně to, že se Apple rozhodl dostat svou streamovací službu Apple TV+ na androidí zařízení konečně plnohodnotně. Doposud totiž byla jediná možnost ji sledovat přes webový prohlížeč, což je oproti nativní aplikaci komplikovanější a do jisté míry i omezenější. Přeci jen, příchod nativní aplikace TV od Applu na Androidy umožní například stahování obsahu pro offline konzumaci a tak podobně. Právě s ohledem na řadu výhod v kombinaci s komfortnějším přehráváním se proto očekává ze strany uživatelů Androidu solidní příliv do služby.

Celá plán Applu je nicméně zatím spíše v plenkách. V současnosti má totiž teprve probíhat najímání vývojářů, kteří Applu pomohou s vytvořením prvotřídní androidí aplikce, která bude odpovídat jeho standardům a na Androidy přinese komfort, který při sledování Apple TV+ přes aplikaci TV zažívají majitelé iPhonů či iPadů. Od oficiálního vydání nás tedy dělí pravděpodobně ještě pěkných pár týdnů či měsíců – to podle toho, jak bude Apple na vývoj jako takový tlačit.