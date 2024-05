Blíží se nová levná Apple TV! O žádné „ořezávátko“ se ale jednat nebude

Pokud právě přemýšlíte nad nákupem nové Apple TV, máme pro vás dobrou radu – ještě chvíli počkejte. Není totiž vyloučeno, že Apple v brzké době světu představí její novou generaci, která má zaujmout jak cenou, tak i svým výkonem.

Příchod nové generace Apple TV předpovídají již nějakou dobu ti nejpovolanější z nejpovolanějších – konkrétně reportér Mark Gurman z Bloombergu spolu s analytikem Ming-Chi Kuem. Gurman je přesvědčen konkrétně o tom, že nová Apple TV je již prakticky hotová a k jejímu představení může dojít klidně v horizontu několika týdnů – tedy hypoteticky už na blížící se WWDC. Designově by se měla shodovat s předešlou generací, přičemž hlavní rozdíl z hlediska hardwaru má být v jejím procesoru. Ten má být rychlejší než A15 Bionic, který pohání v současnosti nejaktuálnější verzi tohoto produktu. Je nicméně otázkou, jak velké toto zrychlení bude. Zatímco některé zdroje totiž předpovídají jen menší výkonnostní skok kupředu, jiné jsou přesvědčeny o tom, že zde může Apple nasadit klidně i čip M1 či novější a z Apple TV tak udělat z hlediska výkonu skutečné dělo schopné spouštět AAA hry.

Extrémně zajímavé je pak to, že dle Kua nebude Apple u nové Apple TV lákat jen na její navýšení výkonu, ale taktéž na cenu. Jelikož chce tento produkt rozšířit k co možná největšímu počtu uživatelů, nová generace Apple TV má svou cenou začínat pod 100 dolary. V současnosti přitom stojí nejlevnější Apple TV 129 dolarů, přičemž za tuto cenu dostanete model bez ethernetového portu a „jen“ se 64GB úložištěm. Tato konfigurace se na českém Apple Online Storu prodává za 4190 Kč, takže pokud by Apple zlevnil nový model skutečně o dobrých zhruba 25 %, mohla by se teoreticky na našem trhu nová Apple TV prodávat za cenu kolem 3000 Kč.