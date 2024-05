Toto je důvod, proč na Apple TV nejsou stále žádné pořádné AAA hry

Když byla v roce 2015 představena první Apple TV s operačním systémem tvOS a vlastním App Storem, snažila se ji společnost Apple propagovat zčásti také jako herní konzoli. Nicméně roky plynou a katalog her dostupných pro tvOS zůstává poměrně chudý. Ačkoliv Apple TV není tak masovým produktem jako iPhone, hlavním důvodem, proč se vývojáři her této platformě vyhýbají, by mohlo být jedno specifické omezení tvOS.

Společnost Apple nyní umožňuje v App Store nabízet také emulátory her, což vedlo u mnoha uživatelů k otázce, kdy se některý z nich objeví v App Store pro tvOS a zpřístupní hráčům na Apple TV. K tomu konečně došlo minulý týden s uvedením aplikace RetroArch. Uživatelé, kteří RetroArch na Apple TV testovali, však zjistili, že jim aplikace náhle hry začíná mazat. Bohužele se nejedná o chybu aplikace, ale o omezení operačního systému. Konkrétně řečeno, Apple striktně omezuje, kolik úložného prostoru mohou aplikace v tvOS využívat.

„Nepřijatelné,“ bouří se vývojáři

„Maximální velikost balíku aplikace pro tvOS je 4 GB. Navíc může aplikace využívat pouze 500 KB trvalého úložiště na samotném zařízení,“ uvádí dokumentace App Store. Ano, čtete správně – aplikace pro Apple TV mohou trvale ukládat pouze 500 KB dat, což stačí jen na nastavení a uložení pozic ve hrách. Aplikace v tvOS si sice mohou stáhnout více dat, ale systém je kdykoliv může smazat, protože jsou považována za dočasné soubory. Samozřejmě i limit 4 GB pro celý balík aplikace je pro hry na úrovni konzolí poměrně nízký. Toto omezení tvOS, co se týče úložiště, kritizuje mnoho vývojářů. „Podle mě je nepřijatelné, že tvOS zřejmě neumožňuje aplikacím využívat trvalé úložiště. Například nový emulátor her RetroArch musí ukládat všechny vaše uložené pozice, snímky obrazovky a ROMky do složky s mezipamětí, kterou může systém kdykoliv bez upozornění vymazat,“ uvedl vývojář Ole Begemann.

Riley Testut, tvůrce populárního emulátoru Delta, uvedl, že právě toto omezení je hlavním důvodem, proč nevytvořil verzi svého emulátoru pro Apple TV. A není těžké si představit, že kvůli tomuto omezení od převedení svých her na Apple TV upustilo mnoho dalších vývojářů. Důvody, proč společnost Apple toto omezení zavedla, lze celkem pochopit, když uvážíme, že starší modely Apple TV začínaly s kapacitou úložiště 32 GB. Nyní však Apple TV nabízí základní variantu s 64 GB a k dispozici je i verze se 128 GB. Zbývá tedy doufat, že Apple toto omezení v budoucnu odstraní, alespoň u nejnovějších modelů Apple TV.