Na iPhony míří první náhrada za Apple Pay a Apple Wallet! Víme, od koho bude

Když Apple před pár měsíci světu oficiálně oznámil, že se na území Evropské unie chystá poměrně zásadně změnit řadu věcí v iOS kvůli novému zákonu o digitálních trzích, pozornost valné většiny jablíčkářů se začala upínat k alternativním obchodům s aplikacemi, potažmo k instalaci aplikací přímo z webu a nikoliv z App Store. Neméně důležitou změnou je však i otevření NFC čipu v iPhonech bankám a finančním společnostem, které je budou moci využívat pro placení coby alternativu k Apple Pay. A jak se zdá, první finanční společnost má své řešení pro EU prakticky hotové.

Řeč je konkrétně o britské finanční společnosti Curve, která bude podle svých slov „první kompletní a komplexní alternativa k Apple Wallet, jakmile splní Apple veškeré požadavky EU pro zpřístupnění NFC v iPhonech“. Další firmy by nicméně měly Curve zanedlouho následovat , přičemž na svém řešení pracuje například Vipps MobilePay a šušká se i o Revolutu. „Nově vznikající konkurenční trh digitálních peněženek na iPhonech bude znamenat skutečnou inovaci, u které bude na první místě zákazník. Přechod na naší službu navíc bankám ušetří miliony eur, které jdou v případě využívání Apple Pay na účet Applu,“ řekl mimo jiné tiskový mluvčí Curve.

Jaké všechny výhody si Curve pro své uživatele připraví ve snaze přimět je přejít z Apple Wallet právě na své řešení můžeme zatím jen hádat. Nicméně vzhledem k tomu, že má být možné si přenastavit výchozí platební aplikaci a to dokonce tak, že bude aktivovatelná dvojitým stisknutím Power Buttonu iPhonu, nebylo by překvapením, kdyby se po otevření NFC obliba Apple Pay skutečně propadla. Pokud totiž finanční společnosti a banky přijdou se skutečně zajímavými bonusy a celkově výhodami, které uživatelům placení zpříjemní, popřípadě usnadní či jim třeba pomohou šetřit, upřednostňování Apple Pay by mohlo být zapomenuto. Vše ale v tomto směru samozřejmě ukáže až čas a to, jak se mu v něm bude Apple Pay dařit. Zatím totiž Apple stále dolaďuje technické detaily, které k otevření NFC pro placení třetím stranám brání.

Na druhou stranu je ale třeba myslet na to, že se bude jednat o řešení funkční jen na území Evropské unie, což je zrovna v případě Curve vzhledem k původu ve Velké Británii vcelku paradoxní. Jakmile tedy uživatel opustí území Evropské unie, měl by být NFC čip pro platební služby třetích stran deaktivován a platit by v takovém případě mělo opět jít jen přes Apple Pay. Je nicméně možná jen otázkou času, kdy bude Apple donucen i dalšími zeměmi či společenstvími zemí k tomu, ať NFC na iPhonech takto otevře. Tyto názory se ostatně ozývají už třeba z USA, Japonska či Brazílie.