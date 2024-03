Apple oznámil další zásadní změny v iOS! Aplikace půjdou instalovat přímo z internetu

Je tomu sice teprve pár týdnů, co Apple oznámil skrze tiskovou zprávu zřejmě nejzásadnější změny v systému iOS od jeho uvedení, už tu však máme nálož dalších neméně zajímavých novinek. I ty budou nicméně platit jen na území Evropské unie, jelikož i ty jsou z její strany de facto vynuceny novým zákonem o digitálních trzích, který zde musí Apple dodržovat. Ten se točí velmi zjednodušeně řečeno zejména kolem nutnosti otevřít iOS jakožto platformu vývojářům třetích stran, kteří tak budou díky tomu schopni na ní dostat daleko víc svého obsahu bez toho, aniž by jim v tom Apple mohl jednoduše bránit skrze podmínky v App Store.

Alternativní obchody s aplikacemi klidně jen pro své aplikace

Na vývojářském portálu byly před malou chvílí oznámeny celkem tři novinky, přičemž hned dvě z nich jsou opravdu zásadní. Začneme ale tou nejméně důležitou, kterou je možnost vývojářů odmítnout vpouštět do svých alternativních obchodů s aplikacemi softwary z dílny jiných vývojářů, ať už za úplatu či zdarma. Doposud totiž Apple ve svých podmínkách pro alternativní obchody s aplikacemi uváděl, že provozovatelné těchto tržišť jsou povinni povolit aplikace od jiných vývojářů, pokud se je ti rozhodnou oslovit.

To však nově neplatí a provozovatelé tržišť si tedy nově mohou zcela rozhodovat o tom, co ve svém obchodě chtějí. Jinými slovy, pokud budou chcít nabízet jen své vlastní aplikace, nově je to možné. Nutno jedním dechem dodat, že dosavadní nastavení bylo ze strany Applu velmi zvláštní a tak lze tuto novinku označit spíš jako jakési narovnání pokřiveného pravidla než za vylepšení. Právě tato změna by ve výsledku mohla znamenat velký příliv alternativních obchodů s aplikacemi, jelikož nad nimi budou mít nově jejich provozovatelé daleko větší kontrolu.

Možnost stahovat aplikace na iPhony přímo z internetu

Druhou a dost možná nejzásadnější novinkou dnešního oznámení, je plánované zavedení podpory instalace aplikací přímo z internetu, respektive jejich stahování z něj. Tuto funkci označovanou jako „Web Distribution“ povolí Apple v iOS v průběhu letošního jara s tím, že jakmile se tak stane, jablíčkáři nebudou muset ke stažení aplikace využít App Store či alternativní obchod s aplikacemi, ale nově bude stačit webová stránka na internetu.

Samozřejmě platí, že takto distribuované aplikace budou muset splňovat pravidla Applu ohledně bezpečnosti ve formě notářské kontroly, která u nich bude zaručovat alespoň elementární bezpečnost. Vývojář, který se pro tuto možnost rozhodne, navíc nebude jakkoliv zvýhodňován z hlediska provizí oproti těm, kteří budou pro distribuci aplikací využívat alternativní obchod s aplikacemi. I za takto stažené aplikace se tedy bude platit poplatek za základní technologii ve výši 0,50 Euro za každou první roční instalaci nad jeden milion instalací za posledních 12 měsíců, což jsou stejné podmínky jako v případě alternativních obchodů s aplikacemi.

Obecně se dá říci, že distribuce aplikací přes web nebude pro vývojáře v žádném případě jednodušší než distribuce přes alternativní obchod s aplikacemi či App Store. Apple jej totiž bude nejenže ověřovat, ale zároveň po něm bude vyžadovat například bezproblémovou komunikaci s podporou v případě jakýchkoliv problémů, bezproblémovost v App Store za poslední dva roky a tak dále. Domény, ze kterých bude možné aplikace stahovat, navíc budou muset být zaregistrované v App Store Connect, takže by se nemělo stát, že o tomto stylu stahování aplikací nebude mít Apple přehled a tedy se skrze něj budou šířit ve velkém například viry.

Svoboda při odkazování z aplikací

Poslední čerstvě oznámenou novinkou je svoboda pro vývojáře ohledně odkazování na externí webové stránky z aplikací a to včetně těch, na kterých za ně mohou dokončit transakce. Apple informuje konkrétně o tom, že si vývojáři nově mohou vybrat zcela sami, jak navrhnou a vytvoří své propagační akce, slevy a další nabídky tohoto typu s tím, že využití šablon vytvořených Applem není nově vyžadováno a je tedy volitelné. Díky této změně tedy ve výsledku odpadnou vývojářům starosti ohledně provizí Applu, protože si vše budou moci nově řešit „na vlastní triko“ mimo systémy App Storu.