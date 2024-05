Na Apple Vision Pro dorazila jedna z nejoblíbenějších VR her současnosti!

Máte rádi místy bizarní humor a netradiční pojetí pracovního prostředí? Pak vás zaručeně potěší zpráva, že populární VR hra Job Simulator spolu se svým „dovolenkovým“ bratříčkem Vacation Simulator konečně dorazila na platformu Apple Vision Pro.

Job Simulator vás zavede do světa, ve kterém roboti spolu s automatizací převzaly veškerou lidskou práci. Zbyla vám tak jen jedna možnost – vyzkoušet si díky virtuální realitě, jaké to doopravdy bylo chodit do práce. Na vlastní kůži si prožijete (samozřejmě s humornou nadsázkou) náplň pracovního dne kuchaře, úředníka nebo třeba prodavače v obchodě. Ať už budete házet pečivo do pece, chaoticky třídit papíry nebo obsluhovat zběsilé zákazníky, o zábavu bude zaručeně postaráno. Tentokrát ale nebudete k ovládání potřebovat žádné ovladače – Job Simulator totiž na Apple Vision Pro využívá inovativní technologii sledování rukou. Díky ní můžete ve virtuálním světě přímo chytat předměty, házet s nimi nebo třeba pořádně rozházet kancelářské potřeby, aniž byste se museli hnout z místa.

A pokud vás už práce omrzela, můžete se rovnou pustit do virtuální dovolené s hrou Vacation Simulator. Ta vám nabídne nepřeberné množství aktivit – od sochařství z ledu a plavání v tropickém moři až po pletení rukavic, stavění sněhuláků nebo relaxaci u jógy. Ať už zatoužíte po horské scenérii, prosluněné pláži nebo klidném lese, Vacation Simulator vám splní každé přání. Obě hry, tedy jak Job Simulator, tak i Vacation Simulator, byly dříve dostupné na platformách jako Steam VR, Oculus a PlayStationVR. Nyní si je ale uživatelé mohou vychutnat v pohodlí svého domova s headsetem Apple Vision Pro.