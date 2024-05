Vision Pro se dočkal prvního prestižního ocenění!

O headsetu Apple Vision Pro se sice již nemluví ani zdaleka tak intenzivně jako tomu bylo krátce po jeho představení, potažmo spuštění prodejů, to ale v žádném případě neznamená, že se propadl do země. Ba právě naopak, například nedávno se tomuto produktu podařilo zabodovat na prestižních britských cenách Design and Art Direction Awards, což neuniklo ani šéfovi Applu Timu Cookovi.

Vision Pro si porotu cen Design and Art Direction Awards získal svým operačním systémem, který je velmi intuitivní a celkově zpracovaný na opravdu vysoké úrovni ve všech směrech. Jen pro zajímavost, naposledy v těchto cenách zabodoval Apple v roce 2011 svým iPadem, takže je jasné, že zaujmout zde není nic jednoduchého. Nelze se proto absolutně divit tomu, že si Apple ceny váží, což ostatně potvrdil i jeho šéf Tim Cook.

„Apple Vision Pro vznikl díky dlouholetým technologickým průlomům našich týmů designérů a inženýrů. Výsledek je tak hluboký, že lidé jsou při prvním vyzkoušení často plní emocí. Viděl jsem to na vlastní oči. Gratuluji týmu designérů společnosti Apple k získání tohoto vzácného ocenění,“ napsal konkrétně na svůj účet na X šéf Applu Tim Cook. O to zajímavější bude, jak zareaguje svět, až se Apple odhodlá ke spuštění prodejů tohoto produktu mimo území USA. Právě na tento krok se totiž stále čeká a kdy se tak stane není tak úplně jasné.