5 tipů, jak zamezit zbytečně rychlému vybíjení vašeho iPhonu

Vypněte nepotřebné funkce

Abyste spotřebovali méně nabíjecích cyklů a udrželi zdraví baterie vašeho iPhone, měli byste vypnout všechny funkce, které absolutně nepotřebujete. Doporučujeme například vypnout funkce náročné na spotřebu energie, jako je aktualizace aplikací na pozadí. To provedete tak, že přejdete do Nastavení > Obecné > Aktualizace na pozadí a přepnete na Vypnuto. Pro další úsporu baterie na vašem iPhone a maximální využití plného nabití můžete vypnout funkci neustále zapnutého displeje (pokud ji váš iPhone má) a povolit automatický jas, aby váš iPhone automaticky snížil jas obrazovky, kdykoli je to z hlediska prostředí vhodné. Automatický jas zapnete tak, že přejdete do Nastavení > Zpřístupnění > Displej a velikost textu a přepnete na Vypnuto u položky Automatický jas.