YouTube spouští minihry! Zahrajte si zdarma Angry Birds a další pecky

Poté, co se do herního světa relativně nedávno vrhl Netflix, začíná tím stejným směrem své kormidlo stáčet i YouTube. To totiž před pár hodinami skrze tiskovou zprávu oficiálně oznámilo spuštění nové sekce Playables ve své aplikaci, která bude sloužit pro spouštění miniher hratelných přímo v aplikaci bez nutnosti jejich stažení z App Store.

Všechny hry v Playables jsou dle slov YouTube zdarma a k dispozici jak na webu, tak v aplikaci pro iPhone či iPad. K dispozici je hned od startu této novinky více než 75 her včetně pecek jako Angry Birds Showdown či Cut the Rope. Další hry mají postupem času přibývat, byť jakým tempem, to už YouTube neprozrazuje. Obecně se ale má jednat o oddechové, zábavné tituly, které mají člověka zabavit na krátkou dobu, nežli o tituly, které by vyžadovaly vyšší míru soustředěnosti a delší herní čas.

Nové hry byste měli vidět v nově vytvořené herní sekci v aplikaci či na webu. Bohužel, jak bývá už v technologickém světě tak nějak zvykem, ačkoliv jsou minihry v YouTube již veřejnou záležitostí, ne všichni uživatelé je již ve webové aplikaci či webové verzi vidí. YouTube však slibuje, že dostupnost novinky se bude postupně zlepšovat, takže pokud v tuto chvíli zatím minihry nevidíte, nezoufejte. Nemělo by trvat dlouho a i vy si je vyzkoušíte na vlastní kůži.