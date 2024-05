Jak účinně a spolehlivě očistit zašpiněný iPhone

Nosíme své iPhony všude s sebou, takže je jasné, že během dne nasbírají špínu, prach a nečistoty. Naštěstí není vůbec těžké udržet váš iPhone v perfektním stavu. Podívejte se, jak ho můžete kompletně vyčistit.

Připravte si vše potřebné:

Malý ručník nebo utěrku, která nepouští vlákna

Misku s teplou vodou

Misku s chladnou vodou z kohoutku

Isopropylalkohol (líh)

Mikrovláknový hadřík

Nástroj na vyjmutí SIM karty, kancelářskou sponku nebo podobný malý ostrý předmět

Měkký kartáček

Párátko

Tyčinky na čištění uší

Ruční vysavač

Jak kompletně vyčistit iPhone

Čištění pouzdra na iPhone

Pouzdro můžete čistit samostatně, protože je mnohem odolnější vůči poškození než samotný iPhone. Navíc je relativně levné ho v případě potřeby vyměnit. Po sundání pouzdra jej vyčistěte podle pokynů výrobce, pokud nějaké existují. Pokud ne, použijte teplou, jarovou vodu, abyste z pouzdra odstranili špínu a nečistoty. Zaměřte se na různé výřezy na pouzdře pro nabíjecí port, přepínač Zvonění/Ticho, boční tlačítko, ovládání hlasitosti a fotoaparáty.

Odložte pouzdro na iPhone stranou a nechte ho uschnout, zatímco se zaměříte na samotný telefon.

Čištění obrazovky iPhonu

S obrazovkou, která je nejchoulovější částí vašeho zařízení, zacházejte obzvlášť opatrně. Společnost Apple na obrazovku vašeho iPhone aplikuje oleofóbní povlak, který pomáhá odpuzovat mastnotu z prstů a olej. Abyste tento oleofóbní povlak nepoškodili, měli byste k čištění obrazovky iPhone používat pouze vodu. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, čističe na sklo, povrchové spreje, líh ani nic, co slibuje odstranění mastnoty. Tyto látky oleofóbní povlak poškodí. Místo toho vezměte měkký mikrovláknový hadřík a navlhčete ho vodou z kohoutku. Během čištění otírejte stejným směrem, abyste mastnotu a nečistoty vytlačili z obrazovky. To může trvat několik otření a pár dalších namočení v kohoutkové vodě. Na trhu existují , které jsou určeny pro čištění sluchátek, mobilních telefonů a dalších zařízení. Tyto sady obvykle obsahují různé nástroje a čisticí prostředky, které vám pomohou zbavit se prachu, nečistot, otisků prstů a dalších nečistot z vašich zařízení.

Čištění nabíjecího portu iPhone

Pokud se váš iPhone nenabíjí tak rychle jako dřív, na vině může být právě nabíjecí port. Nepořádek z kapes, vlny, kousky papíru a jiné nečistoty mohou bránit tomu, aby se kolíky uvnitř spojily s nabíječkou. Společnost Apple nedoporučuje používat stlačený vzduch k čištění žádné části vašeho iPhonu a nabíjecí port není výjimkou. Ačkoli nabíjecí port vašeho iPhonu můžete vyčistit pomocí nástroje na vyjmutí SIM karty, který je součástí iPhonů s fyzickými sloty na SIM karty, buďte při škrábání opatrní, protože by mohl poškodit konektory. Lepší volbou by bylo použít párátko, jehož ostrý konec je omotaný vatou. Vložte nástroj do portu USB-C nebo Lightning a vyškrábejte, co se dá. Otřete, co najdete, a opakujte, dokud nebude čistý. Zkontrolujte, zda uvnitř portu nejsou zbytky nečistot, pomocí světla.

Vyčistěte kontakty nabíjecího kabelu

Dalším důvodem, proč se váš iPhone nemusí správně nabíjet, může být stav vašeho kabelu Lightning nebo USB-C. Kontakty mohou tlačit proti nečistotám, které se dostaly do nabíjecího portu. To vede k usazeninám nečistot na kontaktech kabelu, které mohou bránit správnému nabíjení. Před pokusem o čištění odpojte nabíjecí kabel na obou koncích. Konektor otřete hadříkem, který nepouští vlákna.

Jak vyčistit mikrofon a reproduktorové mřížky iPhone

Reproduktor a mikrofon se nacházejí na spodní straně vašeho iPhone, na obou stranách nabíjecího portu. Jedná se o jednu z nejobtížnějších oblastí na čištění a oblast s největší pravděpodobností plnou nečistot. Nepoužívejte stlačený vzduch, protože tlak by mohl poškodit váš iPhone nebo narušit jeho voděodolnost. Místo toho vezměte jemný, super měkký kartáček a lehce vydrhněte oblast, abyste uvolnili usazenou špínu. Dbejte na to, abyste nevyvíjeli příliš velký tlak.

Vyčistěte přepínač ztlumení

Většina modelů iPhone má na levém okraji zařízení přepínač Zvonění/Ticho. Určité pouzdra mohou zhoršovat usazování nečistot, čímž se přepínač obtížněji čistí. Postupem času se přepínač může stát obtížně přepínatelným. A pokud se tohoto přepínače nikdy nedotknete (například pokud je váš iPhone vždy v režimu vibrace), je pravděpodobné, že bude plný nečistot. Vezměte jemné párátko a nečistoty vyškrábejte. Přepínač několikrát přepněte, abyste mohli vyčistit obě strany. Pokud to nestačí, může se hodit vatový tampon s trochou isopropylalkoholu. Dbejte na to, aby se alkohol nedostal na obrazovku nebo jiné citlivé části vašeho iPhone. Tato chemikálie může odstranit ochranné povlaky a ovlivnit vaše zkušenosti s telefonem.

Vyčistěte pole senzorů iPhone

U modelů iPhone s Face ID je výřez v horní části obrazovky plný senzorů. Na obrazovce se může usadit vrstva mastnoty, která může ovlivnit jeho výkon. Pokud zjistíte, že Face ID nedokáže váš iPhone rychle odemknout, pomůže vyčištění pole senzorů. Otřete ho stejným mikrovláknovým hadříkem, který jste používali jinde.

Odstraňte mastnotu z objektivu fotoaparátu iPhone

Stejně jako pole senzorů jsou i přední a zadní fotoaparáty náchylné k usazování mastnoty. Naučte se rozpoznávat známky špinavého krytu objektivu pomocí hledáčku aplikace Fotoaparát vašeho iPhone. Může se jednat o světelné pruhy, přepálené světlé body, mlhavé náhledy a potíže se zaostřováním na objekty. Vyčištění vyřeší všechny tyto problémy. Sklo objektivu jednoduše otřete měkkým, vlhkým mikrovláknovým hadříkem.

Další tipy:

Nikdy nepoužívejte vodu ani jiné tekutiny k čištění uvnitř vašeho iPhone.

Nepoužívejte papírové ručníky ani jiné abrazivní materiály k čištění vašeho iPhone.

Pokud si nejste jisti, jak vyčistit váš iPhone, vezměte ho do autorizovaného servisu Apple.

Multifunkční čisticí soupravy a další nezbytnosti pro jablíčkáře zakoupíte zde.