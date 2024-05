Unikly fotky prototypu nikdy nepředstaveného řemínku k Apple Watch s unikátním zapínáním

Mysleli jste si, že prototypy produktů vytváří Apple jen v případě „větších“ projektů a například příslušenství tímto stylem netestuje? Pak se pletete. Na sociální síti X se totiž objevily před pár hodinami fotky prototypu doposud nepředstaveného řemínku k Apple Watch s unikátním zapínáním. A že je o co stát. Zachycený řemínek totiž vypadá opravdu zajímavě. Ostatně, přesvědčte se sami v galerii níže.

Jak můžete vidět výše, Apple testoval u silikonového řemínku kovovou sponu nebo chcete-li přezku, která zajišťovala pevné a bezpečné uchycení řemínku na zápěstí. K leakerovi vystupujícímu pod přezdívkou StellaFudge se měl řemínek dostat od některého ze zaměstnanců Applu, který na projektu pracoval, avšak nakonec nebyl jeho projekt dotažen do konce a představen veřejnosti. Poměrně zajímavé je pak to, že stejný mechanismus chtěl Apple použít i u kožených řemínků, jejichž prototypy v hnědé, červené a fialové měly taktéž vzniknout. Nakonec se však k realizaci Apple neodhodlal – dle leakera dost možná proto, že výroba celého mechanismu by byla relativně složitá, tedy při pomyšlení na to, že nahrazení klasickou přezkou či „kolíčkem“, který nyní využívá Apple u silikonových řemínků je jednoduché a účinné řešení.