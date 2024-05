Mobily zvládnou v budoucnu odhalit rakovinu kůže!

Prakticky všichni lékaři se dlouhodobě shodují na tom, že prevence nemocí je extrémně důležitá a lidé by ji proto neměli v žádném případě podceňovat. Ne každý si však bohužel bere tuto radu k srdci a lékaře navštíví, až když je leckdy pozdě. V mnoha případech by přitom právě prevence pomohla ve včasném odhalení daného problému a jeho následné léčbě. Zdá se však, že se začíná pomalu blýskat na lepší časy. Díky technologickému pokroku bychom totiž měli být schopní leccos odhalit zavčas i z pohodlí domova.

Skvělým příkladem je čerstvý patent Googlu pojednávající o technologii pro diagnostiku rakoviny kůže. Patent je sice jako již tradičně poměrně abstraktního rázu, nicméně dozvídáme se v něm, že by rád Google využíval k rozpoznávání rakoviny kůže trojrozměrný systém založený na zvukových i vizuálních senzorech, které by měly být schopné shromáždit o snímané kůži dostatek dat a ta by byla následně zanalyzována pomocí speciálních algoritmů umělou inteligencí. Následně by uživatel dostal od aplikace informaci, zda je prověřovaná část kůže v pořádku či vyžaduje hlubší vyšetření, což by jej mělo v ideální případě přimět k návštěvě lékaře.

Jelikož se jedná patent, je samozřejmě nejisté, zda se jeho realizace dočkáme. Nicméně vzhledem k tomu, jak moc je pro mnohé technologické firmy v posledních letech zdraví důležité, což dokazují častým přidáváním nejrůznějších funkcí právě pro monitoring zdraví, skoro se až chce říci, že spíš než „zda se dočkáme“ se hodí otázka „kdy se dočkáme“. A snad to nebude trvat příliš dlouho.