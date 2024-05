Waze trpí zvláštní chybou, která dokáže pořádně zatopit. Trápí vás také?

Navigace Waze má sice své nejlepší roky již zřejmě za sebou, jelikož většinu jejích stěžejních funkcí okopírovaly Google Maps, její uživatelská základna je však i přesto stále poměrně velká. Když se proto v aplikací objeví chyba, velmi rychle na ní začnou uživatelé upozorňovat na sociálních sítích či diskuzních fórech, aby ostatní varovali. A přesně to se děje i nyní.

V posledních dnech začala v aplikaci Waze vyskakovat hláška „Using offline maps“, tedy v češtině „Používání offline map“. Háček je však v tom, že Waze nemá offline mapy a k funkčnosti aplikace je vždy třeba připojení k internetu, přes které se do mapových podkladů stahují informace o problémech na cestě a tak podobně. Poměrně úsměvné je pak to, že dle všeho ani nezáleží na tom, zda je telefon, na kterém je Waze spuštěno, připojen k internetové síti či nikoliv. I v případě připojení a tedy jinými slovy „online režimu“ má totiž aplikace tendenci upozorňovat na to, že jsou využívány offline mapy.

Co přesně za probléme stojí není v tuto chvíli bohužel zcela jasné. Co však jasné je, je to, že když začne podobná hláška vyskakovat, navigace přestane zpravidla zobrazovat trasu a je tedy nepoužitelná. Její uživatelé nicméně tvrdí, že krátkodobou opravou je aktivace a následná deaktivace režimu Letadlo, který je schopen funkčnost Waze obnovit. Jiným stačilo aplikaci „natvrdo“ vypnout (tedy vyhodit z multitaskingu) a opět zapnout, avšak někteří uživatelé jsou odsouzeni k čekání na nápravu ze strany vývojářů, protože jim žádný z těchto postupů Waze nezprovozní. Snad tedy potřebná aktualizace vyjde co nevidět.