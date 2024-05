Do Waze míří fantastická novinka, která může zachránit vás i vaše auto!

Přestože se Waze již netěší tak velké popularitě jako tomu bylo dřív, jelikož spoustu jeho funkcí převzaly Google Maps, stále jej využívá velká uživatelská základna. Pokud do ní patříte i vy, zaručeně vás potěší další čerstvě oznámená novinka, kterou plánuje Waze začít postupně nasazovat. A že je tentokrát opravdu o co stát!

Waze na svém blogu oznámilo konkrétně to, že ve své navigaci začíná zavádět zbrusu nové upozornění na zpomalovací retardér. Díky němu tedy budete schopni zavčas zpomalit a přejet jej bezpečnou rychlostí pro vás i vaše auto, což je klíčové pro vaši bezpečnost a jeho stav. Přeci jen, ne všechny zpomalovací retardéry bývají dobře vidět a jakmile na ně tedy člověk nevědomky najede vyšší rychlostí, hrozí zejména u těch vyšších dlážděných například poškrábání spodku nárazníku a tak podobně. Při prudkém brždění před ním v případě, že si jej všimnete na poslední chvíli, je tu zase riziko toho, že auta za vámi nedobrzdí a narazí do vás. Upozornění na retardér, díky kterému si budete moci svou jízdu „nastavit“ přesně tak, jak je třeba, tedy rozhodně bodne.

V tuto chvíli nejsou dle Waze v aplikaci zaznačeny ani zdaleka všechny zpomalovací retardéry. Postupem času však do ní mají přibývat, díky čemuž se tak bude Waze stávat čím dál tím komplexnějším řešením. Super je navíc to, že kromě upozornění na retardéry míří do aplikace ve stejném updatu taktéž například upozornění na blížící se ostré zatáčky, které vám taktéž může pomoci ve včasném přizpůsobení vaší jízdy. Jak tedy můžete sami vidět, s Waze se i nadále opravdu vyplatí jezdit.