Rodinné cestování v pohodě a bezpečí: Průvodce autosedačkami pro dítě v každém věku

Tisková zpráva: S výběrem autosedačky si láme hlavu většina rodičů. Také patříte k těm, kteří chtějí pro své malé pasažéry to nejlepší? Máme pro vás dokonalé řešení. Ať už autem vyrazíte po nákupech, za rodinou nebo na dovolenou, cestování s dětmi staví rodiče před nelehký úkol – zajistit během každé jízdy to nejvyšší bezpečí. Vedle opatrného řízení to znamená i používání bezpečné autosedačky odpovídající velikosti a váze dítěte. Jenže jak si z téměř nekonečné nabídky na trhu vybrat? Máme pro vás tip: Vsaďte na jednu produktovou řadu, která na sebe plynule navazuje a navíc v minulém roce dosáhla jednoho z nejvyšších hodnocení nezávislých testů ADAC.

Autosedaček je potřeba hned několik

Česká legislativa nařizuje rodičům používání dětského zádržného systému u každého dítěte, které neměří více než 150 cm a neváží více než 36 kg. Autosedačka tak provází dítě od začátku života zhruba do jeho 12 let. Hned po narození potřebuje miminko novorozeneckou autosedačku, nebo-li vajíčko, ze kterého vyroste podle modelu přibližně mezi 15. měsícem až druhým rokem života. Poté přichází na řadu otočné autosedačky, které dítěti vydrží zhruba do čtyř let, nebo modely instalované po směru jízdy, které s malým cestovatelem postupně rostou. Pro větší děti jsou pak namísto podsedáku doporučovány autosedačky s vysokou zádovou opěrkou a ochrannými bočnicemi, které jsou také nastavitelné dle velikosti. Že už vám z toho teď jde hlava kolem? Nezoufejte – seznamte se s řadou navazujících autosedaček CYBEX T-Line.

Kompromis, který neslevuje z nároků

Řada T-Line dělá výběr vhodných autosedaček podle růstu dítěte úžasně jednoduchý a je tu pro všechny rodiče, kteří chtějí pro své dítě to nejlepší. Všechny autosedačky této řady získaly mimořádná hodnocení v renomovaných nezávislých testech ADAC a ve svých kategoriích se umístily na těch nejvyšších příčkách. Hledáte-li snoubení bezpečnosti, pohodlí a stylu, řada T-Line je trefou do černého.

Od miminka až do puberty

Autosedačky pro novorozence, batolata, předškoláky a školáky na sebe plynule navazují tak, aby bylo dítě v každém vývojovém období maximálně chráněno. Řadu otevírá praktické vajíčko Cloud T i-Size, které lze na základně Base T v autě otáčet a polohovat. Mimo vozidlo je možné jej používat v kombinaci s podvozkem jakéhokoli kočárku CYBEX a sklopit až do ergonomické pozice zcela vleže.

Jakmile dítě trochu povyroste, mohou si rodiče vybrat mezi dvěma modely – otočnou autosedačkou Sirona T i-Size umožňující převážet dítě proti i po směru jízdy a zcela revoluční Anoris T i-Size s celotělovým airbagem. Právě Anoris získal v nezávislých testech ADAC fantastické hodnocení 1,5 a v kategorii pro malé a větší děti výrazně dominuje nad ostatními modely.

Pro děti zhruba od 3 – 12 let je určena robustní autosedačka Solution T i-Fix s nastavitelnou výškou a šířkou a patentovanou naklápěcí opěrkou hlavy. Pokročilá ochrana proti bočnímu nárazu a chytrý systém ventilace dělají ze Solution T i-Fix ideální řešení pro každého školáka, jehož rodičům záleží na jeho bezpečí a pohodlí.

Generální ředitel firmy CYBEX Johannes Schlamminger zdůraznil, že více než 500 udělených ocenění za bezpečnost a design je důkazem závazku společnosti k nejvyšším standardům. Výsledky nezávislých testů i zpětná vazba od rodičů potvrzují, že autosedačky řady CYBEX T-Line poskytují malým pasažérům bezpečí na každé cestě a navíc jsou moderní a stylové.