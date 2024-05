Ne všechny AI funkce z iOS 18 budou hotové hned od jeho vydání!

Umělá inteligence má sice hrát v chystaném iOS 18 a dalších OS Applu prim, podle zdrojů velmi dobře informovaného reportéra Marka Gurmana to však vypadá, že ne vše bude připraveno k datu vydání systémů.

Gurmanovy zdroje tvrdí konkrétně to, že řada vysoce očekávaných AI funkcí bude vydána s označením „beta“ či „preview“, čímž bude Apple dávat uživatelům najevo, že tyto funkce nejsou ještě zcela hotové a mohou se v nich buď objevovat chyby, nebo budou po dokončení celkově komplexnější. Právě nedokončení některých důležitých AI novinek je pak dle Gurmana jasnou známkou toho, že byl Apple obrovským rozmachem umělé inteligence v posledních měsících zaskočen a přestože s nasazením vlastních řešení v iOS 18 nepočítal, nakonec musel své plány přehodnotit a do systému je nasadit i za cenu toho, že nebudou zcela stoprocentní. Pokud by totiž čekal déle, už by mu mohl definitivně takříkajíc „ujet vlak“.

Fotogalerie Snímek obrazovky 2024-02-19 v 13.20.36 Snímek obrazovky 2024-02-19 v 13.20.27 Snímek obrazovky 2024-02-19 v 13.20.15 Snímek obrazovky 2024-02-19 v 13.20.03 Snímek obrazovky 2024-02-19 v 13.19.52 Snímek obrazovky 2024-02-19 v 13.19.35 Snímek obrazovky 2024-02-19 v 13.18.32 Snímek obrazovky 2024-02-19 v 13.18.18 Snímek obrazovky 2024-02-19 v 13.17.58 Snímek obrazovky 2024-02-19 v 13.17.40 Snímek obrazovky 2024-02-19 v 13.17.32 Vstoupit do galerie

V tuto chvíli není bohužel jasné, co vše bude dokončeno a co bude naopak Apple označovat jako beta funkci či preview. Vše se nicméně dozvíme již na úvodní Keynote vývojářské konference WWDC, která je naplánována na pondělí 10. června od 19:00. Nezbývá tedy než doufat, že toho bude dokončeno co možná nejvíce a hlavně, že valná většina AI funkcí bude dostupná i v České republice.