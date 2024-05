Recenze držáku do auta od značky Swissten: Jednoduchost za pár korun

Jezdíte často na cesty a potřebujete navigaci? Možná jezdíte vozem, který nemá zabudovanou GPS. Anebo zkrátka je vám sledování navigace z iPhonu pohodlnější. Platí-li něco z výše uvedeného, vyplatí se mít v autě nějakou formu držáku na váš iPhone. Je celá řada různých provedení. Nalepíte je na čelní sklo, na palubku, nebo do mřížky větráku. O to pohodlnější pak je, pokud takový držák disponuje MagSafe. Přesně takové držáky má ve své nabídce i Swissten. A co navíc? Nestojí mnoho.

Obsah balení a design produktu

Dá se říct, že tento produkt je skutečně obyčejný, ale velmi praktický. V balení kromě držáku nic jiného nenajdete. Pokud se na něj podíváte, jde v podstatě pouze o držák na telefon. Jsou zde kleště pro úchyt do mřížky větráku. Úchyt je pevný a rozhodně není na místě nějaká obava, že by se snad z mřížky uvolnil. Dále je zde kloubové nastavení a matice na utažení. Lze si tedy iPhone nastavit tak, abyste na něj co nejlépe viděli. O úchyt iPhonu na držáku se stará MagSafe, čili je jasné, že nejvhodnější je tento produkt pro iPhony 12 a vyšší. Nicméně pokud máte starší model, není problém zakoupit obal s kovovým kroužkem, díky kterému se iPhone na držáku udrží. Jelikož zde není přítomen žádný vstup do držáku, nelze skrze něj iPhone během jízdy nabíjet. Na každý pád v nabídce Swisstenu naleznete celou řadu adaptérů do „zapalovače“ auta, takže dokážete nabíjet za pomoci kabelu daleko vyšším výkonem, než by vám za jiných okolností tento držák umožnil.

Resumé

Pokud se poohlížíte po držáku na váš iPhone do auta, s tímto rozhodně neprohloupíte, je kompaktní a pokud na něm zrovna nebude iPhone, nebude v autě nikterak zavazet. Plusem je samozřejmě MagSafe a především nízká cena, která je pouhých 399 korun.

Držák do auta Swissten koupíte zde