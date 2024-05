Ovládněte na Macu díky této klávesové zkratce ChatGPT!

OpenAI nedávno vydala oficiální aplikaci ChatGPT pro Mac. Aplikace nabízí většinu funkcí z verze pro iPhone, včetně okamžitého přístupu k ChatGPT pomocí klávesové zkratky. Díky tomu je ChatGPT dostupný odkudkoli a kdykoli, čímž se stává cenným nástrojem pro každého, kdo pracuje s textem.

Společnost OpenAI konečně uvolnila aplikaci ChatGPT pro Mac. Tato novinka přináší většinu funkcí z populární verze pro iPhone, čímž uživatelům usnadňuje přístup k výkonné umělé inteligenci pro generování textu. S klávesovou zkratkou pro okamžitý přístup je ChatGPT dostupný na dosah ruky a připravený k plnění nejrůznějších úkolů, od psaní e-mailů a shrnutí dokumentů až po tvorbu kreativních textů. V tomto článku se podíváme na klíčové funkce aplikace ChatGPT pro Mac a prozkoumáme její potenciál pro zefektivnění práce a rozšiřování tvůrčích možností.

Option (Alt) + Mezerník – klávesová zkratka pro okamžitý přístup

Nejlepší funkcí aplikace pro Mac je jednoznačně okamžitý přístup k ChatGPT odkudkoliv díky jednoduché klávesové zkratce. Standardně je to Option + Mezerník, ale můžete si nastavit i vlastní. Než dorazila aplikace ChatGPT na Mac, museli uživatelé, kteří stáli o okamžitý přístup, využívat záložky ve svém webovém prohlížeči, případně si museli umístit příslušnou webovou aplikaci do Docku na svém Macu.

Zkratky pro automatizaci

Zkratky, podporované platformou ChatGPT v iOS, fungují také v její verzi pro operační systém macOS. Teoreticky by se měly ihned automaticky synchronizovat a fungovat okamžitě zcela bez problémů, je ale samozřejmě možné je také ručně nastavit v nativních Zkratkách na Macu. ChatGPT nabízí dvě zkratky – Ask ChatGPT a Start Voice Conversation with ChatGPT. Uživatelé již v operačním systému iOS používají hlasovou aplikaci ChatGPT k vytvoření generativní verze Siri s umělou inteligencí. Stejná možnost na Macu rozšiřuje funkce hlasového asistenta i na počítači.

Další možnosti

Ukázalo se také, že ChatGPT umí docela dobře dávat pokyny krok za krokem, jak vytvořit zkratku podle toho, co se snažíte udělat. To, jak se možnosti ChatGPT neustále zlepšují by v kombinaci se slibovanými novými možnostmi v oblasti umělé inteligence, které by měly přijít v nových verzích jablečných operačních systémů, mohlo nejen řadovým uživatelům přinést spoustu nových možností a ušetřit i zefektivnit práci v mnoha oblastech.

ChatGPT pro Mac je v současné chvíli k dispozici pouze pro uživatele prémiových verzí.