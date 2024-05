macOS 15 se částečně dočká nového designu!

Přestože jsme se poměrně zásadního redesignu operačního systému macOS dočkali teprve nedávno příchodem macOS Big Sur a Ventura, na letošní rok má Apple připravené další změny jeho designu. Tvrdí to alespoň zdroje portálu AppleInsider, které v předešlých týdnech informovaly i o celé řadě novinek chystaných pro iOS 18 a další nové OS Applu, jenž se světu poprvé odhalí již za zhruba tři týdny na WWDC.

Zdroje výše zmíněného portálu tvrdí, že má Apple v plánu konkrétně přepracovat některé nativní aplikace a to poměrně překvapivě i v čele s Nastavením. To se sice redesignu dočkalo teprve v macOS Ventura, kdy přijalo podobu Nastavení z iPhonů a iPadů, Apple však stále s touto verzí není 100% spokojen a chystá změny. Ty se mají projevit zejména ve snaze zpřehlednit Nastavení jako takové a to řadou různých změn v čele s grafickými dodělávkami či změnami umístění kategorií a dost možná i celkové kategorizace daných softwarových prvků.

Apple má v plánu ale třeba i redesign horního stavového řádku macOS nebo chcete-li menu baru, který by měl díky upgradu působit celkově modernější a svěžejším dojmem. Počítá se například se změnou ikony pro Siri, která je v současnosti barevná, avšak v macOS 15 by měla být stylizovaná do černobílé varianty, jako tomu je u ostatních prvků v menu baru v čele s ikonou pro vysunutí ovládacího centra. Celkově by tedy měl macOS 15 přinést upgrady, které u něj budou znamenat příjemné osvěžení.