5 novinek, které by mohly dorazit v macOS 15

Operační systém macOS Sonoma přinesl celou řadu vylepšení a změn, kterými se snaží posunout jeho prostředí i celkový uživatelský zážitek. Přes výhrady, jež k němu občas zaznívají, je přinejmenším úsilí o stále hlubší propojení s dalšími produkty Applu a co možná nejkomfortnější přístup k jednotlivým funkcím, nesporným přínosem. Jak už to tak ale bývá, mnozí z nás již pokukují, co přijde dál a čím cupertinská společnost překvapí s macOS 15. Přestože možné softwarové novinky se neocitají v centru pozornosti do takové míry, jako je tomu například u hardwaru budoucích iPhonů, některé indicie přeci jen ukazují, co bychom mohli očekávat – nebo alespoň doufat, že se je technologický gigant rozhodne do příští verze zakomponovat.

Již nějakou dobu se hovoří o tom, že jednou z oblastí, na kterou se chtějí v Cupertinu letos intenzivněji zaměřit, je vývoj pokročilých funkcí umělé inteligence pro iOS 18 a některé z těchto prvků mají šanci se objevit také v příštím macOS. Konkrétně by se sada iWork, která zahrnuje Pages, Keynote a Numbers, mohla stát o něco chytřejší, přičemž by to mohlo platit také pro Xcode, pakliže by se potenciál AI Apple rozhodl zapracovat také do tohoto nástroje jako pomocnou ruku vývojářům.

Přestože zazněly spekulace, že společnost nedávno na týden pozastavila vývoj macOS 15, případné odložení jeho vydání je nepravděpodobné. První vývojářské bety bychom se tedy mohli dočkat začátkem června po skončení hlavní keynote WWDC24 a stabilní verze by ji pak nejspíš tradičně měla následovat na podzim. Nyní už se pojďme podívat na to, co, jak doufáme, Apple prostřednictvím nového operačního systému nasadí.

Zrcadlení oznámení iOS

MacOS Sonoma sice podporuje widgety z iPhonu na Macu, které uživatelům dovolují přistupovat k aktuálním informacím na počítači, je-li jejich telefon poblíž, ale zrcadlení oznámení iOS v těsném ekosystému společnosti Apple prozatím chybí. Bylo by skvělé, kdyby se Apple na cestě k užší integraci posunul o krok dál a tuto velmi žádanou funkci uživatelům poskytl.

Například Apple Watch Series 9 umí zobrazovat oznámení přijatá na iPhonu 15 Pro (Max), zatímco watchOS 10 umožňuje na ně odpovídat, i když jejich příslušné aplikace nejsou na samotných chytrých hodinkách dostupné. Technicky tedy nic nebrání tomu, aby Apple tuto schopnost přenesl i na Mac a usnadnil tak interakci s oznámeními z iPhonu na velké obrazovce při práci.

Podpora vrstvení widgetů

S macOS Sonoma Apple poskytl uživatelům volbu umisťování widgetů na plochu, což je jistě vítaná změna, na kterou pravidelně spoléhá množství majitelů jablečných počítačů, ale v některých ohledech by macOS měl iOS a iPadOS dohnat, neboť je tato funkce tak trochu polovičatá. Na rozdíl od zmíněných systémů pro iPhony a iPady na Macích není možné widgety vrstvit a podle potřeby jimi procházet. Zakomponování tohoto praktického způsobu nakládání s nimi do macOS 15 by nejspíš potěšilo mnohé a zjednodušilo tak nastavení domovské obrazovky stejným rozložením těchto prvků.

Aplikace Zdraví, Kondice a Přeložit

Sice to trvalo, ale nakonec Apple potěšil a s iPadOS 17 zpřístupnil aplikaci Zdraví také na svých tabletech, díky čemuž jsou tak její údaje dostupné na větší obrazovce. Ne každý však používá iPad, pročež poskytnout stejné možnosti se specializovanou aplikací rovněž majitelům MacBooků, iMaců a dalších stolních počítačů by bylo rozhodně skvělé. Vzhledem k tomu, že na strojích poháněných čipy Apple lze spouštět též aplikace pro iOS, nemělo by to od Applu vyžadovat velké úsilí, aby verzi pro iPadOS přenesl na desktop.

Stejně tak Kondice v systému macOS stále není k dispozici, což ztěžuje pohodlné cvičení těm, kteří používají Mac jako velkou obrazovku. Do určité míry se samozřejmě lze spolehnout na AirPlay pro zrcadlení cvičebních videí z iOS do macOS, ale provedení je poněkud kostrbaté a nemusí nutně na displeji zobrazovat metriky cvičení.

Dalším nesladěným elementem je překlad. Na počítačích Applu mohou lidé vybírat a překládat text a webové stránky, společnost ale neposkytuje aplikaci, která by využívala všechny funkce srovnatelné s tím, co známe z Přeložit v systémech pro jablečné telefony a tablety. MacOS 15 je ideálním adeptem na odstranění těchto nedostatků, včetně chybějící češtiny.

Zálohování zařízení na iCloud

S ohledem na to, že Apple nyní nabízí zákazníkům až 14 TB cloudového úložiště, je načase, aby macOS podporoval Zálohu na iCloudu. V tuto chvíli se uživatelé mohou spolehnout na Time Machine, který je schopen vytvářet je místně, ale stále neexistuje způsob, jak zálohovat celý počítač do cloudu tak, jak to dělají iPhony a iPady. Tato možnost v systému macOS 15 by uživatelům zjednodušila život a přispěla by k dalšímu zefektivnění služeb cupertinské společnosti.

Zjednodušení označování verzí systémů

S každoroční vlnou aktualizací společnost představuje nové funkce, jež jsou k dispozici napříč operačními systémy pro jeho telefony, tablety a počítače. Zatímco se však tyto většinou shodují, čísla verzí nikoli. Máme zde tak iOS a iPadOS 17, zatímco macOS je stále na čísle 14. Pakliže by se cupertinský gigant uchýlil v roce 2024 ke sjednocení a u Maců přešel společně se soukmenovci k 18, přiblížil by se tak ideálu zjednodušeného označování provázaných systémů, které běží na většině Apple zařízení.

Přestože k jejich skutečnému splynutí nejspíš nikdy nedojde, pomalu se stávají podobnými iteracemi jeden druhého. Patrné je to zejména u uživatelského rozhraní na Macu, které se více podobá svým mobilním protějškům, zatímco iPad získává pokročilejší funkce desktopu, jako jsou okna aplikací s možností změny velikosti.

Operační systém jablečných počítačů má za sebou poměrně bohatou historii a zdá se, že Apple ví, kam jej chce do budoucna směrovat. V současnosti nabízí téměř všechny funkce a potřebné nástroje, které může běžný uživatel potřebovat pro efektivní práci i zábavu. Nicméně stále ještě chybí některé kousky skládačky, které by k jeho vyzrálosti mohly ještě trochu přispět. A protože do příchodu nástupce macOS Sonoma zbývají ještě měsíce, prozatím budeme muset být trpěliví a pokusit se vytěžit maximum ze současné verze a jejích následných drobnějších aktualizací, které možná také napoví, na co se můžeme s postupem času těšit.