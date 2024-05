iPhony se naučí rozpoznávat stres a dokonce vám pomohou uklidnit se!

Nesnášíte ve vypjatých situacích od vašeho okolí fráze typu „uklidni se“? Pak pro vás máme do jisté míry špatnou zprávu. Podobné fráze by se totiž měly do budoucna naučit iPhony a iPady. Apple si totiž nedávno registroval velmi zajímavý patent, ve kterém přibližuje myšlenku použití své technologie fyziognomických senzorů k tomu, aby se jeho telefony a tablety naučily sledováním uživatele rozpoznat stres a v případě nutnosti jej uklidnit.

Patentová přihláška je jako již tradičně poměrně abstraktní, jelikož v ní Apple nechce své konkurenci svou ideu naservírovat jako na zlatém podnose. Dozvídáme se v ní však mimo jiné to, že jakmile by zařízení na základě sledování zjistilo, že je uživatel ve stresu, informovalo by jej o tom, že se právě do stresu dostává či jím trpí ve větší míře a naservírovalo by mu obsah, který by mu z něj mohl pomoci. Pokud by se pak uživatel rozhodl pro jeho využití, zařízení by mu například začalo přehrávat relaxační hudbu, provádět jej dechovými cvičeními a tak podobně. Ve své podstatě by tak Apple částečně přenesl funkce pro duševní zdraví z Apple Watch na displeje iPhonů a iPadů, což by pro něj bylo určitě poměrně jednoduché a pro uživatele pak rozhodně prospěšné.

Jelikož se jedná zatím jen o patent, kterých si Apple každoročně registruje obrovská kvanta, je samozřejmě otázkou, zda se někdy dočkáme realizace. Nicméně vzhledem k tomu, jak moc se Apple v posledních letech na zdraví uživatelů zaměřuje a to jak po fyzické, tak i duševní stránce, spíš než „zda“ bychom si měli klást otázku „kdy“. Podobnou myšlenku si totiž Apple velmi pravděpodobně utéci nenechá a jakmile se mu podaří vyvinout přesně tak, jak potřebuje, na iPhony a iPady její finální verzi dostane.