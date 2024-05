Apple má novou viceprezidentu!

Společnost Apple tento týden oznámila nástup Cynthie Bowman do pozice viceprezidentky pro diverzitu a inkluzi. Cynthia Bowman, ostřílená hráčka z bankovního sektoru, převezme štafetu po Barbarě Whyeové, která do společnosti Apple nastoupila v roce 2021 po svém odchodu ze společnost Intel.

Zprávu potvrdil mluvčí Applu pro agenturu Bloomberg. „Jsme nadšení, že Cynthia Bowman povede oddělení diverzity a inkluze v Applu,“ uvedla ve svém prohlášení cupertinská společnost. „Cynthia je zkušená leaderka ve svém oboru a je hluboce oddaná práci, kterou v Applu děláme pro podporu diverzity a inkluze.“ Před svým příchodem do Applu strávila Cynthia Bowman sedmnáct let v Bank of America. Působila také ve společnostech jako Accenture a AT&T. Nová viceprezidentka bude přímo podřízena ředitelce personálního oddělení Carol Surface a bude spolupracovat s týmy na podpoře diverzity.

Společnost Apple je dobře známá mimo jiné také svými investicemi do mnoha sociálních oblastí. Investovala například více než 200 milionů dolarů do iniciativy pro rasovou rovnost a spravedlnost, jejímž cílem je zvýšit inkluzi zlepšováním vzdělávání, reformou trestního soudnictví a ekonomickou prosperitou. Apple také v posledních letech věnuje větší úsilí zlepšování diverzity ve svých pracovních týmech. „Mezi lety 2014 a 2022 vzrostl počet černošských zaměstnanců v USA ze 7 % na přibližně 9 %. Počet asijských zaměstnanců se zdvojnásobil na 30 %, zatímco podíl latinskoamerických pracovníků vzrostl z 11 % na 15 %,“ uvádí příslušná zpráva. Bývalá viceprezidentka Barbara Whyeodchází do důchodu. V následujících měsících bude spolupracovat s Bowmanovou na hladkém předání agendy.